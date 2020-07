El Gobierno adelantó que flexibilizará la cuarentena después del 17 de julio y negocia con varios laboratorios prioridad en la provisión de una vacuna

Tweet El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que las medidas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires “se tomarán en consenso" El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que las medidas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires “se tomarán en consenso" A cinco días de que finalice la fase 1 del aislamiento obligatorio que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que se flexibilizará la cuarentena pero que “no hay intenciones de hacer algo distinto en Ciudad y Provincia”. El funcionrio expresó que el viernes se reunió con los ministros de salud porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollán para analizar qué actividades se habilitarán a partir del 18 de julio y dijo que todas las medidas “se tomarán en consenso y en armonía con ambas jurisdicciones”. “El AMBA se mueve con un único sector de manera tal que no puede pasar que la cuarentena sea distinta”, precisó González Gracía luego de que el Gobierno de la Ciudad filtrara un documento con las 12 fases que tendrá la cuarentena en su distrito después de ese día. La hoja de ruta porteña, que no incluye fechas exactas porque depende de factores epidemiológicos como la tasa de contagio (R1), señala que la Fase 1 de apertura incluirá el retorno de los runners, los comercios de cercanía, las galerías barriales en áreas “no conflictivas”, las mudanzas y los paseos recreativos diarios para niños y adolescentes. La Ciudad quiere que las salidas con chicos se extienda a todos los días de la semana En la Fase 2 de flexibilización se sumarán los paseos recreativos para adultos durante los fines de semana, las bibliotecas (sin permanencia), los comercios ubicados en zonas de alto tránsito, industrias no esenciales, actividades profesionales de emergencia y los paseadores de perros. En las fases siguientes se irán sumando actividades física al aire libre, vuelta presencial de los alumnos a clases, apertura de shoppings y reuniones sociales en grupos reducidos, entre otras actividades. Consciente del enojo y el agotamiento de la gente por el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, el Ministro trató de llevar un mensaje esperanzador a la población, más allá del aumento de contagios que se dio en la última semana y que trepó a más de 3.000 casos diarios: “Creemos que en términos psicológicos, sociales y económicos va a haber una flexibilización”. Explicó que las estadísticas que estamos viendo ahora corresponden a lo ocurrido 14 días atrás y que “tenemos cuatro días para ver los resultados de las medidas que tomamos en conjunto para el AMBA”. “No es fácil el manejo del virus, como sucede en ciudades pequeñas como Olavarría y Tandil. El problema está cuando hay circulación comunitaria en un ámbito donde viven 20 millones de personas”, ejemplificó a nivel local. Mostró disconformidad en estar comparando la cantidad de infectados en Ciudad y Provincia y reiteró que “ahora el Conurbano está sufriendo lo que antes sufrió la Ciudad, que empezó con los contagios mucho antes por la llegada de los turistas”. Y al referirse a lo que sucede en el mundo habló sobre la marcha atrás que tuvo que hacer Israel a pesar de ser un país pequeño, con poca población y donde la salud depende del Ministerio de Defensa. “Hay que ser cuidadosos cuando se hace una apertura de la cuarentena. A nosotros nos va menos mal que a otros países, no tenemos el mismo impacto que países cercanos”, advirtió en alusión a Brasil y Chile al ser entrevistado en Radio 10. Si bien evitó dar mayores precisiones sobre las medidas de flexibilización que se tomarán para flexibilizar, porque es al presidente Alberto Fernández a quien le corresponde hacer el anuncio, dijo que tanto Nación, la Ciudad y la Provincia están trabajando intensivamente para salir de la cuarentena más allá de que todavía no haya una vacuna. La vacuna contra el coronavirus que desarrolla un laboratorio extranjero comenzará a probarse en Argentina, a partir de agosto Una vacuna contra el coronavirus se probará en Argentina Con respecto a ese tema, Ginés aclaró que el Laboratorio Pfizer -que seleccionó a la Argentina para probar la vacuna contra el coronavirus- “todavía no hizo las presentaciones en el ANMAT” pero que espera que “lo haga en los próximos días”. “Como gobierno hemos abierto las puertas a la investigación a la Argentina. Somos un país acreditado por tener buenas instituciones e investigadores. Ese patrimonio lo hicimos valer”, señaló el Ministro, quien adelantó que están negociando con Pfizer y otros laboratorios para asegurarse la provisión una vez que esté aprobada. “Son varias las firmas con las que estamos hablando, hay muchos proyectos mundiales. Y les pedimos dos cosas: que nos aseguren una cierta prioridad en la provisión de la vacuna cuando esté y también que haya transferencia de tecnología, que la vacuna se pueda desarrollar en nuestro país, porque si no la producción no va a alcanzar”, señaló. De acuerdo al último reporte su ministerio Ministerio, este domingo hubo 8 nuevos muertos por coronavirus. Con estos datos, el total de víctimas fatales ascendió a 1.818 y el número de infectados creció a 97.509 en todo el país. < Prev Próximo >