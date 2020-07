En la Cuarta Sección el total de pacientes con COVID 19 se elevó a 125, de ellos se recuperaron 59 y fallecieron 3

Tweet 24 nuevos casos positivos de COVID 19 se sumaron en tres días en la Cuarta Sección Electoral, elevando el total de pacientes confirmados de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus a 125 en total en los 114 días de emergencia sanitaria y aislamiento social, total y preventivo, de los cuales 59 se han recuperado, y fallecieron tres pacientes. 24 nuevos casos positivos de COVID 19 se sumaron en tres días en la Cuarta Sección Electoral, elevando el total de pacientes confirmados de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus a 125 en total en los 114 días de emergencia sanitaria y aislamiento social, total y preventivo, de los cuales 59 se han recuperado, y fallecieron tres pacientes. Los distritos con mayor cantidad de pacientes -por arriba de diez- son Chivilcoy, Bragado, Junín e Hipólito Yrigoyen. Los partidos de Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Pehuajó y Rivadavia , no han presentado casos hasta el momento. El detalle de los distritos con pacientes positivos de COVID 19 es el siguiente: Alberti: 4 (2 recuperados) (10.654 hab.); Bragado: 22 (6 recuperados) (41.336 hab.); Carlos Casares: 3 (3 recuperados) (22.237 hab), Chacabuco: 23 (7 recuperados) (48.703 hab.); Chivilcoy: 43 (2 fallecidos y 25 recuperados) (87.510 hab.); General Villegas: 2 (2 recuperados) ( 30.864 hab.); General Viamonte: 1 (1 recuperado) (18.074 hab.); Hipólito Yrigoyen: 10 (9.585 hab.); Junín: 17 casos en total, 11 juninenses ( 5 de ellos recuperados) y 6 pacientes no residentes (5 de ellos ya recuperados) (100.000 hab.); Leandro N. Alem: 1 que falleció (16.358 hab.); 9 de Julio: 4 (4 recuperados); Trenque Lauquen: 2 (2 recuperados) (43.021 hab.) LIBRE CIRCULACION ENTRE CINCO DISTRITOS Los intendentes de cinco distritos de la región llegaron a un acuerdo de libre circulación. Así lo acordaron los intendente Eduardo Campana (Villegas), Fredy Zavatarelli (Pinto), Salvador Serenal (Lincoln), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) y Calixto Tellechea (Ameghino). Son todos distritos de la zona que se encuentran en fase 5 de cuarentena y en el caso de General Pinto, Lincoln, General Arenales y Florentino Ameghino no presentan hasta la fecha casos de COVID 19, mientras que el distrito de Leandro N. Alem tuvo un solo caso y General Villegas, 2. Este domingo 12 de julio se permitió la libre circulación entre los distritos de General Villegas, General Pinto, Lincoln, Leandro N. Alem y Florentino Ameghino. Esta medida se logró a través de un acuerdo entre los intendentes, considerando que todos los municipios se encuentran libres de coronavirus. A fin de realizar un control efectivo, quienes quieran ingresar a cualquiera de los distritos solo deberán exhibir el DNI a fin de constatar el domicilio. Fuente: Junin24 Próximo >