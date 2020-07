Tweet El ex Intendente de Rivadavia y diputado nacional mandato cumplido visitó los estudios de Master FM y se refirió a la polémica que se desató a partir de sus declaraciones sobre el caso que conmocionó a la opinión pública en Rivadavia y la región "Sacaron de contexto mis palabras" expresó. El ex Intendente de Rivadavia y diputado nacional mandato cumplido visitó los estudios de Master FM y se refirió a la polémica que se desató a partir de sus declaraciones sobre el caso que conmocionó a la opinión pública en Rivadavia y la región SITUACIÓN COMPLEJA Así respondió Buil ante la consulta sobre como es la situación en la cual se encuentra el país "Los pronósticos indican una situación muy compleja a futuro. Nuestro país venía con una situación en terminos económicos muy complicada y esta pandemia la afecta sobremanera" "Estamos teniendo un nivel de impresión monetaria muy alto, no baja el gasto público todo lo contrario obviamente que todo esto esta influenciado por ina necesidad de contención social fuerte. Hay temas que deberían ya estar en una carpeta de analisís que sea compartida por diferentes actores de la vida política y social del país. Hoy no estoy viendo un Presidente moderado como se presentó Alberto Fernández. Es necesario un parate, una fuerte reflexión y que se de un punto de encuentro donde más allá de trabajar lo pasa con la pandemia en cuanto a la situación de salud también exista un analisís más estricto en cuanto a la economía y a lo que va a venir" manifestó el referente político de Rivadavia. LA NUEVA NORMALIDAD PARA LOS MUNICIPIOS Consultado por el periodista Ricardo Novo sobre si hay una nueva normalidad a partir del Covid para los municipios, Buil expresó "Totalmente, las situación sale de la normalidad. La realidad es que hay que rediseñar todo el esquema municipal en terminos económicos y eso es como que la gente todavía no lo observa porque creen que los municipios están bien, que va a haber respuesta y hay que ver como se va dando todo con el tiempo. Los intendentes van a tener que determinar muy bien como se realiza la inversión municipal. Lo importante va a ser tener que sostener el empleo y tratar de hacer lo más posible e ir tomando diferentes determinaciones, que no son las mismas que se venían tomando hasta ahora".- LA LIBERTAD DE LAZARO BAEZ "Lazaro Baéz y algunos otros símbolos de la política en otro tiempo como el ex Vicepresidente de la Nación que han quedado en libertad y tiene que ver con acciones de orden político que no deben dejar de observarse. Aquí tenemos que estar todos alertas. No puede ser que de lo mismo un delincuente que una persona de trabajo, acá parece ser que se molesta mucho más a alguien que se gana a diario con mucho trabajo sus ingresos que algunos personajes que han hecho de su vida y actividad la delincuencia propiamente dicha". LA MIRADA DE LA OPOSICIÓN Sergio Buil cuenta que "a la oposición (nacional) la veo con diferentes matices, obviamente que después de dejar un gobierno se dan las posiciones más marcadas. La veo con una ala bastante dura que particularmente no comparto. Creo que es importante ir hacía acuerdos y tener acercamientos por una cuestión de bien común, en nación, en provincias y en municipios. Para gobernar, por las condiciones de país que tenemos, que hay que buscar acuerdos y tener acuerdos entre todos los sectores. acá no se puede dejar de lado a ningún sector" LA AUTONOMÍA MUNICIPAL "Es necesaria totalmente, es una deuda. La provincia de Buenos Aires es una provincia anacrónica en el sentido de su administración porque no solo no hay autonomía municipal sino que tenemos normas de contralor muy viejas, no existe el esquema de regionalización como organización política. Hay una diferenciación entre municipios abismal, no es lo mismo Rivadavia que La Matanza en cuanto a necesidad de componentes sociales, culturales y productivos sino también en la conformación en si de lo poblacional y territorial. Todas estas cuestiones necesitan un rediseño por el cual nosotros estamos trabajando" dijo Sergio Buil. ABUSO DE LA NENA EN FORTÍN OLAVARRÍA En Master FM 102.1 le consultamos al ex Intendente de Rivadavia sobre este tema que en las últimas horas ganó espacio en medios provinciales y nacionales instalando la polémica a raíz de como esos medios analizaron sus palabras "Jamas dije familiar, obviamente hable de un tema intrafamiliar y creo que lo que ha salido tiene que ver con medios que tienen cierta tendencia. Tanto los medios como algunos actores en los comentarios y demás tiene que ver con posiciones extremas y que buscan eso. Me parece que tenemos que salir de la política extrema". Buil dijo que analiza una y mil veces su andar en politica y se considera "un político de centro y no de derecha u oligarca porque participe el jueves de la movilización, esas son posiciones que no tienen ningún sentido. Creo haber mostrado amplitud en mi gestión y en todas mis acciones públicas. Esto son estrategias que está mostrando esa oposición extrema que tenemos en Rivadavia como en la provincia porque es todo un juego que esta relacionado con estos actores. Si uno ve los comentarios que hacen después en las mismas notas los hacen actores que están muy jugados politicamente, que han tenido y que tienen una intervención totalmente definida". LO QUE LE GENERO LO SUCEDIDO EN FORTIN "Particularmente me genero dolor, como cada vez que ha pasado una situación de estas características habiendo sido intendente, habiendo sido vecino, habiendo sido diputado. Lo que produce eso es una observación de situaciones, pero también tiene que ver con una degradación social, cultural que vivimos pero también saber que en comportamientos como estos también hay una alteración mental. Me parece que a veces se habla con muchisima liviandad y lo que particularmente yo puede haber expresado en la nota es - que es un tema intrafamiliar, que es difícil de detectar cuando los temas son de estas características sea en el ámbito que sea, sea en una familia humilde como en una familia que esta en una buena condición económica por un lado. Por otro lado que hay cuestiones del orden cultural que afectan los comportamientos y que no estaba de acuerdo con esta marcha". "Como intendente he recibido a todas las marchas que se han realizado pero en este caso me refería a esta marcha en cuanto a la visualización de una niña que ya tiene un peso en si mismo por lo sucedido y que de pronto se agrega una circunstancia de visualización social más fuerte porque en estas manifestaciones terminan dándose opiniones, que en realidad no digo que estén mal o bien pero te aseguro que todo lo que se diga puede llegar a afectar. Me parece que esto debe ir por otros carriles. Si hubo fallas esto tendrá que contemplarse y mejorar. La nota en el medio provincial esta desvirtuada, hay que observar, hay que reflexionar y buscar acciones que mejoren la situación". EMILIO MONZÓ El ex intendente de Rivadavia es actualmente uno de los hombres más cercanos al ex Presidente de la Cámara de Diputados en el período 2015-2019 y cuenta "Emilio y los amigos estamos en parte abocados a la actividad privada y por otro lado fortaleciendo nuestro espacio político, Emilio es un hombre de la política y quienes somos de la política es difícil dejarla. Es una persona que en los últimos años ha dado mucho al país y tiene mucho para dar también. En ese sentido estamos trabajando en un diagnóstico de situación de Nación, de provincia de Bs As., analizando algunas propuestas y tratar de llevarlas adelante presentándolas a través de nuestros legisladores tanto nacionales como provinciales para mejorar la situación del país". Sergio Buil agregó que "tenemos la intención de fortalecer un espacio dentro de Cambiemos, más allá de las diferencias que podemos tener con distintos dirigentes de Cambiemos, las reconocemos y nos parece que es importante que con esas diferencias se puede generar un proyecto que más allá de lo electoral pueda tener mucha visión en que hacer en el gobierno y marcar algunos puntos que para nosotros son importantes, ir hacía un esquema de centro, que se respete lo territorial y que haya pluraridad en el sentido de ampliar el espacio para poder después llegando al gobierno poder tomar medidas que sean realmente consolidadas por el sentir popular pero también por lo expertos" MIRÁ LA NOTA COMPLETA