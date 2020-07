Incendio en una vivienda de calle Rivadavia

Tweet Este domingo cerca de las 23:00 horas la sirena de Bomberos Voluntarios alertó sobre el incendio que se estaba dando en una vivienda de Avda Rivadavia entre Colón y Lugones. Por suerte solo hubo perdidas materiales y los ocupantes no sufrieron lesiones. Este domingo cerca de las 23:00 horas la sirena de Bomberos Voluntarios alertó sobre el incendio que se estaba dando en una vivienda de Avda Rivadavia entre Colón y Lugones. Por suerte solo hubo perdidas materiales y los ocupantes no sufrieron lesiones. El incendio fue en la parte posterior del domicilio de la familia de Pedro Garcia donde la familia tiene una habitación independiente de la casa. Allí el propietario guarda herramientas y elementos propios de su actividad y hay también una parrilla. Según contó a Master News un integrante de la familia, el domingo al mediodía habían realizado un asado y presumiblemente allí, en los restos de ese fuego, podría haber comenzado el foco igneo que se extendió a todo el lugar Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron el fuego había tomado todo y se disponían a trabajar cuando se escuchó una fuerte explosión. Los servidores públicos dijeron que la losa al tomar calor produjo esa explosión. La familia Garcia que habita la vivienda ubicada en la parte anterior del inmueble y que se encontraba en la casa en esos momentos no sufrió lesiones salvo el lógico estado de nerviosismo por la situación vivida. Próximo >