Gremios del sector lácteo iniciaron un paro y podría haber faltantes en las góndolas

Tweet La medida de fuerza rige hasta la medianoche. Las empresas del rubro advirtieron por el desabastecimiento. La medida de fuerza rige hasta la medianoche. Las empresas del rubro advirtieron por el desabastecimiento. Los gremios del rubro lácteo comenzaron un paro por 24 horas que tendría su correlato en los almacenes y supermercados: las empresas del sector advirtieron por el desabastecimiento y faltante de productos. La medida de fuerza es encabezada este lunes por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) y se extenderá hasta la medianoche. Exigen un aumento salarial del 45%. “Los representantes de las cámaras industriales del sector se quejan de que las y los trabajadores han tomado la decisión de no hacer horas extras, ni trabajar los francos durante los días jueves, viernes, sábado y domingo; algo que debería ser absolutamente normal y natural, ¿O será que para ellos ‘la peonada’ no debería descansar? ¿Qué sentido tiene hacerles realizar horas extras o hacerles trabajar los francos si dicen que no se vende?”, remarcaron. Por otro lado, desde el Centro de la Industria Lechera (CIL) -que nuclea a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector- expresaron su rechazo a la metodología de reclamo. En un comunicado remarcaron que “muchas empresas están al borde del colapso por el quebranto de sus balances”, debido a la “creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas lácteas -que este año acumula un aumento superior al 20%- y con valores de insumos críticos a precios dolarizados”, además de la “imposibilidad de trasladar estos incrementos a los precios de venta desde hace más de seis meses”. En ese sentido, sostuvieron que “es imposible realizar nuevos incrementos en los salarios”, mientras que destacaron la aplicación de “rigurosos y costosos protocolos”. Además, consideraron que estas medidas que llevan adelante los gremios “causan daños” y “ponen en riesgo el normal abastecimiento de productos”, al tiempo que señalaron que ya se empezó a notar la falta de productos en las góndolas de almacenes y supermercados, y que el paro de este lunes profundizará el desabastecimiento. No obstante, se mostraron a favor de convocar a una mesa de diálogo entre las partes para resolver el conflicto. Por su parte, el gremio aclaró que se compromete a “recibir y procesar la materia prima del día y que esa leche procesada y/o los productos que con esa materia se industrialicen sea donada a distintas entidades de bien público”, desde las cuales se asista “a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad”. Próximo >