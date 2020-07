Becas estudiantiles en Rivadavia

Tweet Por Frente de Todos - Somos Rivadavia En el día de hoy presentamos un Proyecto de Resolución para solicitarle al Departamento Ejecutivo, que con carácter de urgente, restablezca el pago de los Préstamos de Honor (BECAS ESTUDIANTILES) a Estudiantes del Partido de Rivadavia, abonándose los meses atrasados. Que por medio de la ordenanza 2.288 del año 2000 se aprobó el “Fondo Municipal para la Educación”, mediante el cual se conceden Préstamos de Honor (becas estudiantiles) a Estudiantes del Partido de Rivadavia. Que este año llegando a mediados de Julio los estudiantes aún no han cobrado dinero alguno en ese concepto ni cuentan con información oficial al respecto. Si bien es cierto que no hay actualmente carreras terciarias o universitarias que se cursen de manera presencial, debido a la situación de Pandemia que azota al País, no es menos cierto que todas las cursadas se están llevando a cabo de manera virtual, lo que implica que los alumnos continúan, de manera activa, sus carreras. Ante la consulta reiterada de beneficiarios y familiares de beneficiarios, creemos que es hora que el Municipio de cumplimiento a la ordenanza mencionada. < Prev Próximo >