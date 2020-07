Bono para trabajadores de la salud ¿por qué no lo cobran en Rivadavia?

Tweet El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Pablo Rosolén, escribió en Twitter un comunicado sobre el pago del bono para trabajadores de la salud e ironizó que ese distrito tuvo “mala suerte” porque en los dos meses aún no pudieron cobrarlo. El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Pablo Rosolén, escribió en Twitter un comunicado sobre el pago del bono para trabajadores de la salud e ironizó que ese distrito tuvo “mala suerte” porque en los dos meses aún no pudieron cobrarlo. “Hace un tiempo el gobierno nacional anunció un bono para trabajadores de la salud de $20.000 en un merecido reconocimiento por el gran esfuerzo q están realizando. El sistema funciona así en el caso de Rivadavia el municipio eleva un excel con el listado donde constan los datos”, comenzó su relato el edil del oficialismo. “En el mes de junio se confeccionó el excel con datos, entre ellos el número de cuit o cuil de los trabajadores que son un total de 267. Los cuit se cargaron con guión, como usualmente se estila, por ejemplo 30-26762221-3, el sistema permitió la carga y a los pocos días nos enteramos que lo habían rechazado porque “la carga tiene que ser sin guiones en los números de cuil”, ejemplo 30267622213 y no así 30-26762221-3 si bien es raro eso porque los cuit todos sabemos que llevan guión, se corrigió el error y estamos a la espera de una definición sobre el pago de junio”. “Este problema se difundió bastante en las redes por parte de algunos sectores acusando al municipio por el problema suscitado, este mes de julio se volvió a realizar nuevamente la carga de los listados con todas las precauciones, tal cual la vez anterior, incluído la carga de los cuits y cuils sin guiones de los 267 trabajadores de la salud y, sorpresa, sólo 6 aparecen para cobrar el bono. 261 no aparecen y 6 si aparecen, se habló rápidamente con las autoridades de salud de la nación y luego de algún día de incertidumbre, resultó que el problema estuvo en el sistema del ministerio que cargó los cuits/cuils con un número menos. Se comprometieron que el mes que viene regularizarían los pagos como atrasados junto con el del mes en curso. No somos el único municipio que tuvo este tipo de problemas pero…”. “Tuvimos la “mala suerte” de que todavía no se haya podido hacer ninguno de los pagos porque hubo errores no una vez, sino dos veces. Esperemos q esto realmente se solucione para beneficio de los trabajadores y por el bien de todos. Y que Rivadavia deje de tener “mala suerte”, ojalá”. < Prev Próximo >