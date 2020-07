El Intendente Municipal de Rivadavia visitó la radio del Grupo Master y habló sobre todos los temas que están en la agenda; especialmente se refirió a la polemica desatada a partir de que medios provinciales y nacionales sacarán de contexto su presencia y charla con los vecinos de Fortín Olavarría en una de las manifestaciones pidiendo justicia por la niña abusada. El Intendente Municipal de Rivadavia visitó la radio del Grupo Master y habló sobre todos los temas que están en la agenda; especialmente se refirió a la polemica desatada a partir de que medios provinciales y nacionales sacarán de contexto su presencia y charla con los vecinos de Fortín Olavarría en una de las manifestaciones pidiendo justicia por la niña abusada.

EL TRABAJO DEL EJECUTIVO

"Estamos en un período de volver a retomar la agenda de trabajo que teníamos antes de todo esto porque ya se impone, no es que la pandemia haya pasado sino que debemos seguir con todos los cuidados y trabajar en el sentido de lo que pueda llegar con algunos casos y demás sino que también se impone tener una mirada de lo que estaba proyectado y seguir adelante porque no vienen tiempos fáciles sino que de lo económico, el empleo, el comercio y lo social va a tener muchas complejidades y lo que debemos hacer es ya estar trabajando en lo que teníamos desarrollado y en eso hay un trabajo interesante con mucha gente y jóvenes profesionales que no son del ámbito municipal que nos están dando una mano muy grande y que hemos aprovechado este parate o esta paralísis que genero la pandemia para proyectar y salir con políticas innovadoras en una realidad que se viene muy compleja" comenzó diciendo el mandatario comunal

Reynoso se refirió a lo económico en la charla con el periodista Ricardo Novo "Vienen cosas interesantes, particularmente de la realidad lo que más me preocupa es la situación económica como se ha resentido, y vemos que el municipio puede generar políticas de incentivos o de emprendimientos innovadores que permitan de alguna forma que el impacto sea menor en Rivadavia".

LOS JÓVENES Y SUS PROPUESTAS

"Este ha sido un aporte muy bueno, desde todo punto de vista, desde lo político, lo social, desde la tecnología. Ahí es cuando uno empieza a tomar dimensión de lo implica poder tener una Universidad acá, todo lo que implica una universidad en una comunidad. Todo ese recurso humano, esa capacidad y demás que genera la educación es exponencial. Esto que los chicos no estén en clases y demás ha generado que se acerquen y en eso les pedí a los funcionarios de gabinete la mayor de las aperturas porque es la mejor forma de aprovechar esta circunstancia y nos han hecho pensar muchisímo con las nuevas capacidades, pero también con la visión de las nuevas generaciones y que son fundamentales para lo que viene"

SIRVIO EL SUSTO POR EL CASO SOSPECHOSO DE COVID

Refiriendose a lo sucedido la semana anterior con la activación del protocolo en nuestra ciudad, Javier Reynoso expresó "Estas situaciones sirven, siempre hay que ver el lado positivo. Lo hablaba con la gente de Región Sanitaria con respecto a la información y el error de tipeo por lo que ellos me manifestaban puede ser en la carga de la denuncia y demás pero que cfaltaba el analisís. Uno entiende esto y mal puede uno quedarse en el error y de quien es la culpa y no sacar lo positivo. Lo positivo acá es qeu se tomaron todas las medidas de cuidado y que el caso fue negativo y de eso aprender. Aprender que la información se debe manejar por los canales adecuados, tomar todos los cuidados en las decisiones que tomamos y obviamente como se activo el protocolo y con el profesionalismo que los hicieron en el sistema de Salud. Esto sirve para todos y también para la comunidad para saber que esto puede pasar, que va a ser muy dificil mantener el arco en cero, es muy probable que tengamos casos y para eso debemos estar preparados".

LAS OBRAS SE REACTIVAN

"Estamos medio limitados con el tema de planos y demás porque La Plata esta en fase 1 y eso nos limita. En el Polo Universitario hemos comenzado a trabajar en una obra que ya estaba pensada para principios de año después se paró y tiene que ver con la apertura de la calle y cerrar el predio para empezar a desarmar. La calle le va a dar al barrio de atrás una salida y acceso mucho más accesible porque se une con la calle Tejedor y genera todo un movimiento para el barrio de Marano. Eso mejora todo el entorno, con trabajos en la parquización y allí seguiremos trabajando con movimiento de suelo, máquinas y poder desarrollar el Polo".

PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL

El Intendente contó que el 30% del gasto en Salud se va en la compra de oxígeno envasado por eso el poder contar con la Planta de oxígeno en el propio Hospital "es un salto exponencial, el aporte de Menendez y Cía lo que genera es que el Hospital no tenga que comprar más oxigeno envasado y a partir de aquí tendremos gasto en oxígeno pero para las salas del distrito y para los Caps. Pero puntualmente el Hospital no va a depender más del oxígeno envasado"

Refiriendose a los costos de la Planta, Reynoso dijo que "La Planta sola sin el lo edilicio (con una obra que esta haciendo la Agrupación Mejor Salud por Rivadavia) que la contiene es de 4 millones y medio de pesos y eso se amortiza en un año de gasto de oxígeno. Esto hizo que se mejorarán también todos los paneles de las habitaciones y que ahora queda un sistema a nuevo".

El mandatario comunal manifestó su agradecimiento a la firma C. Menendez y Cía que donó este equipamiento "Es una firma que cumple 50 años y decidió aportar a su comunidad de la mejor forma y la verdad con lo que es el Hospital como único efector de salud este es un grandioso aporte pero además con ese sentido de localía y además el esfuerzo que implica esto para una empresa local. Para nosotros es un orgullo que una empresa local tenga esta mirada".

EL DOLOR POR LO SUCEDIDO EN FORTIN

"Me preocupa lo que se esta dando en nuestro país, no se esta tomando dimensión desde la parte política, que no son momentos para este tipo de cuestiones con las urguncias que tiene nuestro país. Me parece que son gestiones para generar daño al otro. Este es un hecho que no voy a hablar porque esa ha sido mi posición y por eso creo que fue malintencionado por los medios nacionales. No hable en ningún medio local, solo fui a charlar con los vecinos de Fortín, estuve dos horas hablando con ellos pero no fue mi intención exponer el caso, esa fue mi postura y voy a seguir en eso. Hoy están actuando por el sistema de salud y después seguirá el desarrollo lo que tenga que ver con Minoridad y lo que vayan determinando los especialistas, en eso si estoy muy encima pero no hay mucho pára decir de esa cuestión".

"Me parece que lo otro si hace daño, mucho daño. Quienes conocemos la cuestión sabemos que cada noticia a las victimas le genera mayor dolor, mayor complicaciones en poder reconstruirse como personas y me parece que eso no corresponde. En cuanto a lo otro hay toda una manipulación que no conduce a nada"

Reynoso dijo que es "fuerte el aparecer en los medios nacionales, sobre todo para la familia, uno esta acostumbrado, porque se plantean cosas, porque las redes son tiranas y gente que sin conocer Rivadavia o como fue el caso se manifiestan violentamente, agresivamente y eso no es bueno. Creo que a los medios nacionales no les intereso nada más que generar daño, no vi que la preocupación fuera como se siguen trabajando todo este tipo de temáticas que se dan a diario y lo que más me preocupa es cuando hay funcionarios que tienen responsabilidad pública en una visión que uno puede entender del periodismo o no compartir lo que son las reglas del juego pero para nada pueden ser la reglas de juego de los que tenemos responsabilidades políticas. Las reglas de juego nuestras es resolverles los problemas a los vecinos y las urgencias que tiene el país no estan ahí para ponerse a mirar o sobrevaluar a un Intendente del interior":

Javier Reynoso manifestó que algunos diputados y senadores provinciales lo habían llamado telefónicamente por este tema y "aproveche a plantearles lo que necesitamos, que son leyes que contemplen situaciones, necesitamos un estado que le ponga recursos a la problemática. Esto no lo va a resolver el municipio porque es el estado más chico, ele stado más próximo, el que menos herramientas cuenta y que esto no son proclamas. En los agentes del estado tiene que haber acciones. Veo mucha proclama y poca acción".

"Tengo claro que hay mucho trabajo por hacer y que las complejidades serán cada vez mayor. Uno esta asistiendo a cuestiones muy complejas que tienen que ver con país que se tiene que definir, con un gobierno que esperemos que le vaya bien, que puede salir adelante, pero no lo va a lograr con distracciones. No lo va a lograr con falsas noticias, confundiendo a los vecinos y sobre todo dejando a una parte de la comunidad afuera. Esto de generar bandos, de aprovechar lo doloroso, lo feo y demás para hacer una especie de carroña política. Le tengo más miedo a eso que a la capacidad que tiene nuestro país para afrontar realidades dificiles".