Coronavirus: El Gobierno adelanta que se termina el IFE para todo el país

Tweet "El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia". "El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia". El jefe de Gabinete Santiago Cafiero resaltó la importancia del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en todo el país porque, señaló, “si bien algunas provincias habían reanudado la actividad económica, todavía no tenían los niveles de antes de la pandemia”. No obstante, anticipó que la tercera etapa será la última que pague el Gobierno porque esa ayuda “tiene que ver con la emergencia”. “El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia”. “Esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo”, justificó. En principio, se esperaba que la tercera ronda del IFE sea sólo para los distritos con cuarentena estricta como el AMBA, Chaco, Gran Neuquén y General Roca, pero se terminó extendiendo al resto del país. “Vimos que si bien algunas provincias habían reanudado la actividad económica, todavía no tenían los niveles de antes de la pandemia. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia. También hubo trabajadores independientes e informales que usaron ese recurso incluso para financiar algún microemprendimiento. Así de heterogéneo fue”, explicó Santiago Cafiero. Próximo >