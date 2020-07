América: Dos hombres se agredieron mutuamente con un hacha y un cuchillo y terminaron en la comisaria

Tweet El Comisario Inspector Sergio Rodríguez contó en la mañana de Master FM 102.1 sobre el incidente que se dio en la madrugada del martes en Barrio San Jose Obrero de América cuando dos masculinos se agredieron mutuamente y terminaron los dos aprehendidos. El Comisario Inspector Sergio Rodríguez contó en la mañana de Master FM 102.1 sobre el incidente que se dio en la madrugada del martes en Barrio San Jose Obrero de América cuando dos masculinos se agredieron mutuamente y terminaron los dos aprehendidos. LOS HECHOS "Dos vecinos de este medio han terminado aprehendidos en la comisaria local. Este es un incidente que se dio aproximadamente a las 2 de la madrugada donde un llamado telefónico cuenta sobre un incidente en la calle La Rioja al 321 donde un vecino había sido agredido por otro. La realidad de esto es que fue una agresión mutua de la cual fueron participes dos masculinos mayores de edad, ambos de este medio en el cual por una disputa personal se agredieron mutuamente y terminaron los dos con lesiones. Lesiones cortantes y perdida de piezas dentales uno, el otro interviniente con lesiones cortantes en mentón, en la nariz y contusiones en el contexto de la riña" manifestó Rodríguez. "Conforme a lo observado por el personal policial se procedió a la aprehensión de los mismos imputándoseles el delito de "Lesiones en riña", permanecen alojados en sede de la comisaria Distrital de Rivadavia a disposición de la UFI N° 6 del Depto. Judicial de Trenque Lauquen con el Fiscal Fabio Arcomano como actuante". Consultado sobre que elementos usaron los hombres para agredirse, el Comisario dijo "No se ha secuestrado púntualmente elementos pero si conforme a sus manifestaciones uno habría utilizado un cuchillo y el otro un hacha. No obstante los elementos implicados en el incidente los dos recibieron heridas cortantes y de caracter leves. Por supuesto que los dos fueron asistidos medicamente para el tratamiento de las respectivas lesiones que son prácticamente iguales para los dos, contusiones y lesiones cortantes y alguno de ellos perdida de piezas dentarias". Rodríguez agregó que ambos tienen antecendentes y que no se va a hacer público los nombres porque "en este tipo de situaciones, las lesiones leves están contempladas en los delitos de instancia privada, más allá de que sean en riña o no, y por ese criterio que tenemos de trabajo en comunicación nos vamos a reservar los nombres de los aprehendidos" Uno de los hombres tiene 59 años y el otro 43 "No participaron otras personas en la riña, fue entre dos la agresión. Puede que un tercero sea la discordia, el motivo pero no que haya participado" comentó el responsable de la comisaria de Rivadavia. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >