Crearon un mate eléctrico argentino que no se enfría, ni se lava y se calienta por USB

El mate forma parte de la cultura de la Argentina, Uruguay y Paraguay. En el país, lanzaron un mate "del futuro". Los modelos van desde $3499 hasta los $6570. Una empresa argentina creó una nueva manera de consumir la infusión más popular del país: un mate eléctrico de acero inoxidable que se conecta a un puerto USB. Además, mantiene la yerba caliente durante todo el día en su punto justo, evitando que se lave. El producto fue diseñado por Pablo Damián Gallego. La primera vez que se presentó este producto fue en la última edición de la feria Innovar, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La clave de su funcionamiento es a cuánto está la temperatura que se mantiene siempre caliente arriba de los 60°, mientras que el mate convencional va disminuyendo hasta llegar debajo de los 35°. De la nueva manera, al no haber choque de temperatura entre la yerba y el agua, no se lava tan rápido. Además, permite ahorrar hasta 3 kilos de yerba al mes. Hay dos versiones disponibles que van desde los $3400 hasta los $6570. La más económica se conecta directamente a la corriente a través de un cable, y el más caro, cuenta con base de carga rápida QI y luz LED. Todas las versiones son impermeables y no es peligroso lavarlos porque trabaja con cinco voltios.