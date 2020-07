Tweet En la mañana de la radio por Master FM, la hija del hombre que abuso de sus nietas, habló luego de conocerse la sentencia de prisión a 10 años l a cual fue dictada por el juez de audiencia Federico Pellegrino de Pico donde estaba radicada la denuncia contra el sujeto de América. a cual fue dictada por el juez de audiencia Federico Pellegrino de Pico donde estaba radicada la denuncia contra el sujeto de América. Sin dudas la noticia de la decisión tomada por la Justicia de La Pampa de condenar a un hombre de América por el abuso sexual de sus dos nietas causo conmoción en la sociedad de Rivadavia. Al concerse esto Paola, la mamá solicitó a Ricardo Novo Director del Grupo Master hablar en vivo por la señal de Master FM 102.1 para contar esta triste historía. Desde Master News, decidimos no poner los nombres del autor de los abusos y solamente poner el primer nombre de la entrevistada ( su hija y madre de las niñas abusadas). Esto es para resguardar, proteger y no dar visibilidad a quienes son las victimas en esta historía, las niñas en su momento hoy con 17 y 14 años de edad. Lo que buscamos al realizar esta nota no es generar morbo con un hecho tan triste sino despertar conciencia en la sociedad y saber que este no ha sido el primer ni va a ser el último caso de abuso sexual en nuestro país. Son muchos los niños y niñas ultrajados a lo largo y ancho del pais y ojala cada nota que se haga al respecto sirva para terminar con todo esto. LA HISTORIA "En el día de ayer salió la noticia en los medios de La Pampa, no era lo que nosotros esperabamos porque esperabamos una condena más amplia pero se determinó una condena de 10 años de efectivo cumplimiento" comenzó diciendo con voz temblorosa la mujer. Al consultarle el periodista Ricardo Novo como están sus hijas, Paola expresa"Están muy bien, contenidas, dentro de lo que se las puede contener. Quien abuso de ellas era mi progenitor, fue una situación muy difícil para todos porque a raíz de esto hubo mucho enfrentamiento y discordia familiar en la cual me vi involucrada. Parte de mis hermanos salieron en defensa del imputado y otra parte salió en defensa mía" dijo al referirse a su familia. COMO SE ENTERA DEL ABUSO "El día 13 de septiembre (de 2019), yo discutiendo con una de las nenas, en medio de la discución la nena me dice que esta persona había abusado de ella. Como yo lo viví en carne propia (al abuso) no quiero que nadie me juzgue. Creo que tome la decisión correcta y hacer las cosas como se debía; denunciar el día 13 al mediodía me presentó en la Comisaria 4ta de General Pico ubicada en la calle 25 casi 40, radico la denuncia, me piden que radique la denuncia mía también. A lo cual cerca de las 3 de la tarde yo estoy viajando para América y me encuentro con que lo habían detenido y mis hermanos lo habían querido golpear". "Llegó a América, radico la denuncia como corresponde, vuelvo a Pico y el mismo día 13 se le hace a mi nena el Ginecologico Forense que a Dios gracias dió negativo pero cuando pasado el tiempo se hace la cámara gesell se demuestra que la nena había sido abusada sexualmente con acceso carnal proque esta persona había introducido sus falanges dentro de la niña" cuenta la madre en medio de un clima muy tenso que se vivió en los estudios de Master FM en esos momentos. VOLVER A REVIVIR EL PASADO Paola manifiesta que "Es volver a revivir el pasado, sentir que la vida se te destroza más de lo que ya te la habían destrozado. Tratar de hacer lo correcto sin importar quien estuviera enfrente" La mujer agrega que "el 1 de octubre viajó a América a hablar con mis abogados, que les agradezco de corazón su acompañamiento al Buffet de Darío Culacciatti y Josefina Pérez que ellos son los que me acompañaron y me dijeron que era lo que tenía que hacer" "Cuando regreso a Pico, me encuentro con que también esta persona había abusado de mi nena mayor. A lo cual volvemos a hacer otra denuncia que tiene un nombre porque es con el mismo individuo y a volver a tratar de levantarnos y seguir. Todo esto sucedio a partir del 13 de septiembre de 2019 que fue cuando comenzó toda esta pesadilla". La mujer cuenta que el próximo 27 de julio la sentencia quedará firme y el abusador quedará recluido en una carcel de Santa Rosa. Muy dolida Paola cuenta "Es my duro para las chicas y sobre todo para la nena de 14 años que es la que más afectada se vió. Hoy ella esta con tratamiemnto psicológico, le afectó mucho en cuanto a su conducta de la comunicación con las personas, tiene todo tipo de rechazo hacía los hombres así sea hacía sus hermanos, sus tíos. Es un camino muy duro el que nos espera, uno dice la pesadilla ya terminó pero la pesadilla recien comenzó. Es un largo camino el que nos queda acompañando a las nenas". "Como mamá es muy doloroso decirle a tus hijas - ya va a pasar - cuando vos sabés que es algo que no va a pasar nunca y vas a vivir constantemente con eso" expresó la mujer. QUIENES LA ACOMPAÑARON Paola destaca que la acompañaron "Uno de mis hermanos que esta antes que yo, mi hermana que esta después y el más chico de mis hermanos. Los tres mayores salieron en defensa de este mountruo. Dije desde el primer momento, lo sigo sosteniendo y lo voy a sostener que quienes fueron mis progenitores no tienen nada que ver conmigo. Yo no tengo ningún tipo de contacto ni lo quiero tener al igual que con mis tres hermanos mayores. Esas personas para mi desde el día 13 de septiembre dejaron de existir". En el final de la nota con el periodista Ricardo Novo, la mujer volvió a agradecer al Buffet de abogados de Darío Culacciatti, a quienes le hicieron llegar su acompañamiento de una u otra forma y pidió a la gente que denuncie estos casos "yo se que es difícil, que no se callen, que denuncien, así como yo tuve el valor de denunciar y hacer ahora lo correcto que no hicieron cuando yo era niña. Uno primeramente tiene que aprender a ser madre y tiene que tener el valor de denunciar porque el daño que le hacen a un niño es algo que no se recupera nunca. Por que le roban la inocencia al niño y ese niño queda en su mundo y empieza a sentirse culpable porque yo lo vivo hoy en día, mi hija me dice - a mi nadie me quiere, me siento muy triste.- Es difícil pero le pido a todas las personas que denuncien, tal vez la justicia allá (en provincia de Buenos Aires) no es tan rápida como acá (La Pampa) pero que denuncien porque muchas veces el escarnio público es peor que la condena de la justicia. Que nos se queden callados y que denuncien". "Quiero agradecer a mis tres hermanos que me acompañaron en todo momento y que sin ellos no hubiera podido seguir, agradecer a las abuelas y tías de las nenas, a quien fue mi pareja y a todos" dijo Paola en el final de la nota además de agradecer a Master News y Master FM por el espacio brindado. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA