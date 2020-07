¿Giro en la investigación?: una mujer declaró haber llevado en su auto a Facundo Astudillo Castro hasta Bahía Blanca

Tweet El testimonio fue obtenido por efectivos de la Policía Federal. La mujer aseguró haber trasladado al joven en una camioneta el 30 de abril y haberlo dejado sobre la Ruta 3, a unos pocos kilómetros del control de acceso a Bahía Blanca El testimonio fue obtenido por efectivos de la Policía Federal. La mujer aseguró haber trasladado al joven en una camioneta el 30 de abril y haberlo dejado sobre la Ruta 3, a unos pocos kilómetros del control de acceso a Bahía Blanca En las últimas horas surgió una novedad que podría dar un giro en la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y que incluso podría llegar a modificar el camino hacia el hallazgo del joven de 23 años. La Policía Federal obtuvo el testimonio de una mujer que aseguró haberlo llevado en su vehículo particular hasta Bahía Blanca. Según adelantó La Brújula, y confirmaron fuentes cercanas a la investigación a Infobae, en las últimas horas del martes la testigo declaró que recogió a Facundo en un punto de la Ruta 3 y lo trasladó en su camioneta Honda CRV hacia la ciudad de Bahía Blanca el mismo 30 de abril, y que lo dejó a unos pocos kilómetros antes del control de Gendarmería en el punto de acceso a Bahía Blanca. En esos días, regía la cuarentena estricta en todo el territorio nacional y esta persona no quiso arriesgarse a ser multada por las fuerzas de seguridad nacionales en el punto de control. Este medio pudo determinar que, en principio, los investigadores consideran el testimonio con seriedad y se procederá al chequeo y corroboración de todos los detalles relatados por la nueva testigo. Para el rastrillaje se dispuso del trabajo de unos 100 efectivos de las fuerzas de seguridad federales Hasta el momento no se pudo determinar en qué punto exacto de la Ruta 3 declaró la mujer haber recogido a Facundo y trasladarlo hacia Bahía. De acuerdo al relato de la propia madre del joven desaparecido, Cristina Castro, Facundo se había decidido a marcharse a dedo hacia Bahía Blanca para reconciliarse con su ex novia Daiana, con quien había estado en pareja durante dos años y medio. Lo cierto es que, si es así, el nuevo relato se opone a lo que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez intenta determinar o descartar: una presunta desaparición forzada a cargo de la Policía Bonaerense. Lo que ocurrió entre la mañana y la tarde de ese 30 de abril aún resulta un misterio. Entre los testimonios de policías bonaerenses de la ciudad de Mayor Buratovich, donde a Facundo se le labró un acta por el incumplimiento de la cuarentena, hasta efectivos de la misma fuerza que dijeron haberlo visto en la localidad vecina de Teniente Origone y que el joven se marchó por su cuenta. Un policía llamado Alberto González aseguró haberle labrado un acta a Castro en Tte. Origone. En una primera declaración, durante el rastrillaje del 19 de junio, afirmó que Facundo se retiró por su cuenta y que se subió a una camioneta Renault Oroch gris en dirección a Bahía Blanca. Sin embargo la familia del joven denunció que, unos días después, durante la declaración testimonial del mismo policía ante la fiscalía, afirmó que después del acta, Facundo siguió haciendo dedo en la ruta en soledad. Facundo Castro desapareció e 30 de abril cuando se dirigía desde su casa de Pedro Luro hasta Bahía Blanca Parte de la investigación se enfocará en analizar los datos recogidos por las cámaras de seguridad de la Ruta 3 entre finales de abril y principios de mayo. Si bien los registros audiovisuales se borran cada 30 días, y la denuncia por la desaparición de Facundo fue hecha 35 días después de ese 30 de abril, sería posible encontrar un historial de las patentes en el registro del puesto fitosanitario que se encontraba en la Ruta 3 cerca de Bahía Blanca. Por lo tanto, en ese archivo se podrá indagar sobre el número de patente de la camioneta Honda de la nueva testigo. En la jornada del martes se realizó el primer rastrillaje en la zona desde que la Policía Bonaerense fuera apartada de la investigación. Efectivos de la división Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, en trabajo junto a GEOF y GE-1, una unidad COT (Centro de Operaciones Tácticas) y personal de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea reunieron un equipo de 100 personas destinados a conseguir pruebas que ayuden a dar con el paradero de Astudillo Castro. El miércoles 15 de julio se continuará con las tareas de rastrillaje Como recursos materiales se utilizaron móviles identificables multitecnológicos, equipos de laboratorio científico y pericias, drones con sus respectivos pilotos, camarógrafos, fotógrafos, cámaras térmicas, camioneta multitecnológica, canes especializados en la búsqueda de rastros especifico, búsqueda de personas y de restos humanos, unidades de comando y comunicaciones de trunking y enlace satelital, y un helicóptero. El operativo comenzó a las 8.30 de la mañana y finalizó con la puesta del sol, a horas de la tarde. 