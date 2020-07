Mapa del coronavirus: 20 distritos bonaerenses no registran casos; 15 son del oeste y uno de ellos sigue siendo Rivadavia

Tweet Unos 20 distritos bonaerenses aún no registraron casos Covid-19 desde el inicio de la pandemia y el oeste de la provincia, con 15 municipios “limpios”, aparece como la zona que más resiste a la llegada del virus. Seis municipios que no tenían contagios confirmaron casos durante los últimos días. Unos 20 distritos bonaerenses aún no registraron casos Covid-19 desde el inicio de la pandemia y el oeste de la provincia, con 15 municipios “limpios”, aparece como la zona que más resiste a la llegada del virus. Seis municipios que no tenían contagios confirmaron casos durante los últimos días. Los datos se desprenden de un registro que viene llevando adelante DIB de acuerdo a los reportes municipales y a las publicaciones de medios locales y regionales. El relevamiento advierte que el coronavirus se sigue desplegando lentamente por toda la provincia de Buenos Aires y en los últimos siete días unos seis distritos del interior registraron sus primeros casos. Los nuevos positivos se confirmaron en Puan, Tordillo, Maipú, General Alvarado, Castelli y General La Madrid. De esta manera, el total de municipios con Covid-19 positivos ascendió a 115 y sólo 20 continúan sin registrar contagios. De los distritos “limpios”, tal como puede observarse en el mapa, unos 15 pertenecen al oeste. Los restantes sin contagios son Lezama, al este; y Rauch, General Alvear y Adolfo Gonzales Chaves, en la región centro. Más allá de la ubicación, los municipios sin infectados coinciden en que todos ellos son escasamente poblados. Sólo uno (Lincoln) supera los 40 mil habitantes (41.808, según el censo del año 2010), mientras que la mayoría de los restantes están por debajo de los 20 mil. Distritos que no tuvieron casos 1 – Adolfo Gonzales Chaves. 2 – Carlos Tejedor. 3 – Coronel Suárez. 4 – Florentino Ameghino. 5 – General Alvear. 6 – General Arenales. 7 – General Pinto. 8 – Guaminí. 9 – Lezama. 10 – Lincoln. 11 – Adolfo Alsina. 12 – Pehuajó. 13 – Pellegrini. 14 – Rauch. 15 – Rivadavia. 16 – Rojas. 17 – Salliqueló. 18 – Tapalqué. 19 – Tornquist. 20 – Tres Lomas. Vía: DIB Próximo >