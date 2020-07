Tweet El Comisario Inspector Sergio Rodríguez estuvo en el aire de Master FM y se refirió a lo que sucedió en las primeras horas del día martes y que tomó estado público a través de la difusión que le dio Crónica Televisión con las imágenes de la fiesta clandestina en el vivero de nuestra ciudad. El Comisario Inspector Sergio Rodríguez estuvo en el aire de Master FM y se refirió a lo que sucedió en las primeras horas del día martes y que tomó estado público a través de la difusión que le dio Crónica Televisión con las imágenes de la fiesta clandestina en el vivero de nuestra ciudad. LOS HECHOS "Recibí una comunicación telefónica del titular de la Guardia Urbana Municipal, el señor Daniel González, quien me manifiesta, que el personal que se encontraba en el retén número tres que esté ubicado en las inmediaciones del ingreso del vivero forestal, estaba advirtiendo una reunión de movimientos que llamaba la atención en el interior del vivero forestal, más precisamente en el sector del zoológico que todos lo conocemos". "Me comunique personalmente con la segunda jefa de la comisaría de Rivadavia, la subcomisario Virginia Giménez y la puse al tanto de la situación que me informaban y le di indicaciones de que dispusiera la presencia de personal policial. Qué operarara juntamente con Guardia Urbana y de acuerdo a lo que corroborará, obrarán en consecuencia dentro del marco legal que nos corresponde. Tal es así que concurrieron y constataron una reunión de jóvenes que superaban los 30 o en ese número aproximadamente" manifestó en la nota con el peridista Ricardo Novo. El responsable de la policía dijo que "Se individualizaron los chicos, también al adulto mayor responsable del lugar, quien de alguna manera había permitido la reunión, se le indicó que no se ajustaba a las normativas que rigen por el estado de pandemia por el decreto del Ejecutivo vigente desde hace más de tres meses. La persona responsable le indicó a los menores que se retiraran, se los escoltó. Hasta la salida del predio. Así, se convocó a los progenitores, quienes fueron a retirar del lugara los menores. El personal de Guardia Urbana incautó las bebidas que estos jóvenes transportaban. Se mantuvo comunicación con el secretario del Juzgado Federal. Quien dispuso que el responsable del lugar donde se había desarrollado esa reunión, esa previa, pues era el festejo de un cumpleaños recibiera una infracción al artículo 205 del Código Penal con la intervención del Juzgado Federal" "Ahí termina esta cuestión, prácticamente en la misma franja horaria que esto se desarrollaba se da otro incidente, donde también hubo que disponer de personal, móviles, personas y eso también nos complicó". PORQUE NO LO COMUNICO EL MISMO MARTES A LOS MEDIOS LOCALES Rodríguez contó que en la mañana del martes "Se procedió a citar de manera individual a los progenitores de esos menores con el menor para notificarnos de las disposiciones del aislamiento que ya rige para todo el territorio nacional. Si te preguntas por qué no dimos información en horas de la mañana era porque era una situación que estaba en proceso. Generalmente cuando yo le comunico. Algo a cualquier medio local. Siempre lo hago con la situación encausada o resuelta. Por lo menos en gran parte. Porque mi obligación" dijo en referencia a que el martes por la mañana en la charla que mantuvo por Master FM no había comentado nada al respecto. LA FORMA DE TRABAJO "El Contralor y la supervisión, De todo lo que se desarrolla en la comisaría, como se desarrolla en Fortin, como se desarrolla en González Moreno, lo que se desarrolla en Roosevelt o en Sansinena lo hago yo, a ver, generalmente las mayores situaciones se dan en la ciudad cabecera, no quita que no pasen cosas en Fortín Olavarría o en González Moreno. Donde cada vez que hay una situación que amerite mi presencia, estamos. Yo tengo el hábito de hacer una conducción de cuerpo presente. No soy un jefe remoto. Vivo acá, me muevo dentro del distrito. Mi celular está abierto las 24 horas. No solo para cualquier problema de un vecino o un problema de la comunidad, sino también para atender o evacuar dudas, consultas o cualquier necesidad que se le plantee al personal que está bajo mis órdenes. Después de todo eso, queda la parte donde uno informa y voy a hacer esta aclaración que se han hecho en otro medio, pero la voy a la voy a reiterar que cada situación en la cual interviene policía, yo tengo la obligación funcional y orgánica de informar mi superioridad. Yo no me manejo solo. La policía tiene una estructura vertical. Y por encima mí hay un superior y por encima de su superior hay otro que opera esa información a 100 kilómetros, a 200 o a 500, puede tener una mayor apreciación del suceso" expresó Rodríguez graficando de que forma trabaja LA INFORMACIÓN A LA SUPERIORIDAD "Consecuentemente, aparte de estos adelantos. Las comunicaciones que se remiten por correo electrónico bajo modalidad de partes urgentes o de partes preventivos. De esta manera se comunica, es decir, que lo que pasa acá en Rivadavia lo sabe la Superintendencia y a través de la Superintendencia Zonal, la Región Interior Oeste II llega al Ministerio de Seguridad. Las imágenes que han reflejado los medios nacionales. Es parte de la información que le suministró a mi superioridad. No es que yo le envío a los medios nacionales de imágenes o vídeos, ni tampoco lo hace el municipio" "Esto en realidad es una situación extraordinaria, pero yo te puedo asegurar que semanalmente siempre hay una intervención semejante porque se llama algún vecino que a dos casas de la de él escucha música fuerte y que presume que no se 10 personas y se concurre, se entrevista a las personas y a veces hay tres, a veces hay cuatro, a veces la familia, la pieza y si hay algún arreglo, este tipo de la que no están permitidas se los intima y se interacciona" "O en el caso de que no constituye una infracción. Supongamos que en la calle también están los cinco integrantes o los seis, que son los que viven y tienen la música alta y perturba o molesta al que está al lado. En la nota en Master FM, el propio Adelmar Funk se mostró molesto por el hecho de hayan llevado a los chicos donde había una cámara para realizar las notificaciones y dijo que la policía le parecía que había actuado mal en ese sentido, le consultamos al Comisario a lo que respondió "Mira, yo no voy a entrar en esas discusiones ahora decime el lugar donde había luz. Qué voy a hacer? Voy a traer 30 chicos a la comisaría en un estado de pandemia. Con los padres, porque ayer tuve que insultándole a una persona, porque en la comisaría se está verificando, porque en la comisaría había personas aprehendidas, porque hay movimiento, entonces no tengo que ir haciendo así. No sólo tengo que preservar a mi gente, sino tengo que preservar al resto. Acá todo el mundo se enoja porque enojarse, eso es muy fácil. Lo que yo digo es que ahora empecemos a ser responsables nuestras propias cosas y se acabó esto" ESTA ENOJADO POR LO SITUACIÓN QUE SE DIO ? " No estoy enojado con nadie. La comunidad de América o del Partido de Rivadavia es una comunidad solidaria y responsable, y te puedo citar montones de situaciones gravísimas que han sucedido y que se han resuelto, y no es por la capacidad de uno o de otro. Es por el compromiso comunitario. Acá hay mucha gente que se preocupa por el otro. Con lo que tenemos que lidiar. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores. Podremos superar esto y volver a recuperar nuestra vida normal. Tenemos la suerte de estar en un distrito que está en una fase donde estamos al 70 por ciento de la actividad. Y esto se ha logrado entre todos. Rivadavia fue uno de los primeros que puso controles. Hay una ocupación y preocupación permanente de parte de todos. Así que bueno, hay que seguir trabajando en comunidad, ser solidarios, responsables y contribuir desde el lugar que tenemos cada uno en poder estar un día más libre de comida. Esa es la pelea en realidad. Es una pelea para todos". "Esperemos que pase lo más rápido posible para el bien de todos. Así es, así que muchísimas gracias a la comunidad. Por entender y por acompañar. Y si alguno algún vecino nuestras acciones les incomodan, bueno. Les pido disculpas, pero es nuestro trabajo, nuestra misión. No tengo mucho más para agregar" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA