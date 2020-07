Alberto Fernández recibió a Rodríguez Larreta y Kicillof en Olivos: el viernes anunciarán los detalles de la flexibilización de la cuarentena

Tweet En base a las estadísticas de las últimas semanas, el Presidente y los mandatarios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires terminaron de delinear cómo será la próxima etapa del aislamiento por la pandemia del coronavirus En base a las estadísticas de las últimas semanas, el Presidente y los mandatarios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires terminaron de delinear cómo será la próxima etapa del aislamiento por la pandemia del coronavirus autor Por Federico Mayol “Era esperable”, aseguraron desde el entorno de Axel Kicillof mientras promediaba la reunión y el reporte oficial del Ministerio de Salud registraba un récord de contagios y de muertes, en víspera del final de la cuarentena estricta implementada en el AMBA hace dos semanas y media. “Seguimos con lo planificado”, resaltaban colaboradores de Horacio Rodríguez Larreta mientras el jefe de Gobierno abandonada la quinta de Olivos. A pesar del aumento de casos de este miércoles de coronavirus -2.734 en la Provincia y 1.220 en la Ciudad-, y tras más de dos horas de reunión en las oficinas presidenciales de la quinta de Olivos, Alberto Fernández, Kicillof y Rodriguez Larreta acordaron avanzar como estaba previsto con una reapertura progresiva de la cuarentena y consensuaron que el anuncio con el que presentarán los detalles de la nueva etapa, tras más de 115 días de aislamiento, será este viernes, al filo del vencimiento de la fase actual. Con un detalle: el Presidente, el jefe de Gobierno, el gobernador y sus colaboradores hicieron hincapié durante la cumbre, que empezó pasadas las 19 y se extendió hasta después de las 21, en remarcar mediáticamente que el indicador sobre los nuevos contagios “no es el único que hay que mirar”. “Hay que trabajar en ese mensaje. No es un indicador absoluto. Hay que mirar el índice de contagiosidad -R- y la ocupación de camas. Tenemos que reforzar eso”, confió uno de los ministros que participó de la reunión. En la mesa de la sala de reuniones de Olivos se sentaron, además de Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, los tres jefes de gabinete -Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel-; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; los ministros de Salud Ginés González García, Fernán Quirós y Daniel Gollán; la secretaria Legal y Técnica nacional, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Según trascendió, los tres mandatarios analizaron las evolución de los contagios, el número de muertes y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva -del 63.7% en el AMBA, según el reporte de esta noche-, para consensuar un avance en el aislamiento y volver al 1 de julio. Los detalles quedaron reservados para este viernes: en un principio se había previsto con que el anuncio tripartito se realice mañana, pero definieron esperar un día más. El jefe de Estado, Rodríguez Larreta y Kicillof recién volverán a verse el viernes, para el anuncio, cuya puesta en escena aún no está definida. Fernández sí tiene en agenda reunirse este jueves con el comité de infectólogos y epidemiólogos que lo asesora desde mediados de marzo para escuchar sus sugerencias respecto a los pasos a seguir, a pesar de que ya están definidos. Rodríguez Larreta llegó al encuentro con un cronograma tentativo para las siguientes fases de la cuarentena. Ese cronograma contempla que a partir del 20 de julio retornará la posibilidad de realizar actividad física, reabrirán los comercios de cercanía y las galerías barriales y se volverán a habilitar las mudanzas y los paseos recreativos diarios para niños y adolescentes. El 27 de julio se sumarían paseos recreativos para adultos mayores los fines de semana, volverían a abrir los comercios en zonas muy transitadas y las industrias no esenciales. En tanto, el 3 de agosto podrán salir a pasear todos los días los adultos mayores, sería habilitada la construcción, y a las escuelas volvería el personal docente y el no docente para preparar el regreso de las clases. El esquema tiene otras nueve fases que se suceden todas las semanas con distintas flexibilizaciones como las reuniones al aire libre o en espacios cerrados de hasta 30 personas, la habilitación de los entrenamientos de deportes federados o la reapertura de las salas de cine con una capacidad máxima del 50%. Con la reunión de hoy, Rodríguez Larreta y Kicillof se verán las caras por segunda vez en la semana, dado que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro a solas el pasado lunes en la sede del Gobierno porteño para comenzar a analizar los próximos pasos a seguir en la zona del AMBA. Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof Durante ese encuentro, los mandatrios acordaron que la salida de la cuarentena estricta será coordinada y habrá flexibilizaciones en todo el AMBA, pero no será idéntica en cada distrito. “Cuando en la Ciudad abrimos comercios, en Provincia abrieron industria y hoy continúan abiertas, bien protocolizado, y nosotros no tenemos abiertos los comercios”, explicaron a Infobae en el equipo de Rodríguez Larreta. También insistieron en que “si los números acompañan, la idea es empezar a desandar gradual y cuidadosamente la cuarentena, que bien puede realizarse en forma diferenciada”. En esa línea, funcionarios porteños y bonaerenses se reunieron ayer en La Plata para “repasar la situación sanitaria y trazar los lineamientos para la continuidad” de la cuarentena a partir del próximo 18 de julio. Kicillof en la reunión por videoconferencia con intendentes Ayer también Kicillof tuvo un encuentro por videoconferencia con intendentes del Conurbano, en el que hizo un balance positivo de la actual fase más dura de aislamiento que rige hasta el 17 de julio y analizó las nuevas medidas de apertura que se evalúan para la próxima etapa. “Desde el 1° de julio tuvimos una importantísima reducción de la movilidad en el AMBA, tanto en el transporte público como en la circulación de los y las bonaerenses que respetaron el aislamiento”, evaluó Kicillof ante los intendentes. Y completó: “Vemos un éxito en las medidas más restrictivas que tomamos y esperamos que se vea reflejado, en los próximos días, con la reducción en la velocidad del crecimiento de los casos”. Se espera que a partir del 18 de julio tengan lugar distintas flexibilizaciones al aislamiento, con mayor intensidad en Capital, donde se espera que vuelvan a abrir los comercios barriales y se permitan las actividades recreativas al aire libre. Para terminar de definir qué se habilitará en esta nueva fase, se analizarán hacia finales de la semana los resultados del aislamiento duro de los últimos 20 días, para determinar si funcionó el plan y bajó el nivel de contagios en el área metropolitana. Kicillof tuvo en cuenta al menos cinco variables sanitarias, económicas y sociales para quebrar el temor que había en flexibilizar la cuarentena y decidir avanzar hacia un “aislamiento más generoso”, como le llaman en La Plata a la nueva etapa que comenzará el sábado. Por su parte, en el Gobierno porteño analizan habilitar el servicio doméstico en la nueva etapa, un permiso que abarcaría al personal que hace jornada completa en una casa, como quienes trabajan por horas. Sin embargo, la medida tendría algunas limitaciones. Solo podrán trabajar quienes vivan en la ciudad de Buenos Aires. Esa medida impide que viajen aquellas personas que viven en el conurbano pero trabajan en el territorio porteño. En el caso de las que viven y trabajan en el conurbano, la decisión depende del gobierno bonaerense.