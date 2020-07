Tweet Luego de la polemica desatada por el cumpleaños que se había organizado en su casa enclavada en el Vivero Forestal de América, Adelmar Funk, Director del Complejo Ecológico ECO habló en Master FM 102.1 y nos dejó sus consideraciones con respuestas muy duras. Luego de la polemica desatada por el cumpleaños que se había organizado en su casa enclavada en el Vivero Forestal de América, Consultado sobre que fue lo que lo llevo a estar reflejado en la pantalla de Crónica TV expresó "No es fácil pero salí, como dice Crónica "Una fiesta clandestina" sería una fiesta clandestina que prácticamente no se llegó a consumar porque tomó intervención la policía y los nenes, chiquitos de 16 años, muchos de ellos alumnos míos tuvieron que irse cada cual a su casa" ES ILEGAL "Lo primero que cabe aclarar, es ilegal" dice Funk, para continuar expresando "Uno esta violando una imposición, esta violando una norma, una ley y por lo tanto si esta violando algo debe hacerse cargo. Dejar absolutamente claro eso, cometimos un error, nos hacemos cargo y si hay que pedir disculpas se piden disculpas como corresponde" "La segundo tiene que ver con un contexto, el porque uno termina haciendo esto. Hubo alrededor de 25 chicos y quienes trajeron a los chicos fueron sus padres, quienes depositaron su confianza en mi fueron sus padres. O sea que el error no es solamente mío y cuando hay un error masivo debíamos empezar a replantear si ese error no parte también de quien impone la norma, la ley, eso es el punto. Pero además de esto hay un dicho que dice -Ley justa no es rigurosa - Primero esta ley es injusta, donde le permite trabajar a algunos y otros no podemos hacerlo como pasa con el Complejo Ecológico donde no podemos trabajar y si pueden trabajar un montón de otros servicios incluso en lugares cerrados. Entonces uno no lo puede entender" agrega Funk PERSEGUIDOS El Director del Zoo de América manifiesta "Por un lado estamos perseguidos porque no podemos trabajar, pero por el otro tampoco podemos salir ni organizar eventos. Como le decís a un pibe de 18 años que se tiene que bancar 4 meses de encierro, como lo justificas ? cuando además ve que gente en las redes sociales ejecuta actitudes provocativas sacándose selfies en el marco de la joda y la fiesta generalizada. Al otro día estamos todos viendo que estas fotos existen porque seguramente anoche habrá habido encuentros de ese tipo. En la Fase 1, nosotros veíamos esto. Además de que estaban infringiendo están forreando a la sociedad. Ahora yo digo -esto si es un delito, lo que hicieron los chicos -. Nadie se hace cargo, me vas a decir que la policía no veía, todo esto. Que en las redes sociales hay una violación masiva de gente adulta con alcohol mostrándose en las redes sociales. De la alta y de la baja sociedad porque quiero dejar aclarado esto ya que me juzgan a mi que soy de la alta sociedad. Eso no esta mal ? esta mal lo mío porque salímos en Crónica ?" pregunta el hombre. "Los chicos hoy pueden ir a cualquier lugar y comprar alcohol porque se lo venden, las autoridades no sabían que eso estaba sucediendo ? No solo debemos acomodar las leyes que están mal sino que exista alguno que tenga lo que hay que tener para decir lo que esta mal esta mal. Creo que este hecho esta mal porque nos equivocamos, pero muchos vienen haciendolo desde la Fase 1 y nadie les dijo nada". Adelmar sigue su relato diciendo "Si la municipalidad se entera que alguno de sus empleados estuvo metido en alguna fiesta también debería salir a denunciar. Absolutamente que tenemos que cuidarnos del virus, tendríamos que controlar un poquito más a los camioneros que muchos que vienen de afuera terminan comiendo asados con gente que después termina ingresando a nuestra sociedad y esto sucede. La policía ha sido testigo de esto y no ha generado ninguna cedula de notificación. Esto esta mal ? si , pero lo otros también esta mal. Yo me hago cargo de esto pero hagamosno cargo como sociedad de lo otro también" El hombre entrevistado por el periodista Ricardo Novo cuenta que fue la policía quienes llegaron a su casa donde estaban los chicos recien organizándose "Como hacía frío para estar en la galería los chicos terminaron juntandose en un espacio más chicos hasta que la fiesta se calentara, era el cumpleaños de dos nenas. Entonces mi señora y otra mamá organizaron el evento y todos los padres lo sabían. Ellos confían a sus hijos porque saben que acá vienen, están cuidados, si van a tomar alcohol nosotros controlamos cuanto toman, que no se encuentren mal, descompuestos. Es preferible tenerlos acá, vigilados que por ahí se vayan a otro lado y no sabemos que es lo que pasa". LA RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA "Creo que hay un alto grado de responsabilidad de la policía" dijo Funk¿, agregando que "Porque puedo pensar que fue sin querer pero la policía termina generando una especie de show mediatico porque debía intervenir en el sector del camping y termina interviniendo debajo de la cámara municipal en la entrada del Vivero. No fue ahí el lugar, de hecho por eso Crónica termina informando tan mal, tendría que haber sido en el lugar del hecho pero no teníamos cámaras y esto no hubiera trascendido" dijo Funk en la 102.1 DISCULPAS "Se las voy a pedir a mi sociedad que es donde yo vivo, que estamos en Fase 5. Por un lado hay que pedir disculpas, aceptar que hay un error aunque si esto no cambia la gente va a seguir infringiendo. Si me deja una enseñanza esto, como no vas a aprender, uno tiene que ser cada día un poquito más sabio. Si no lo tomas como un aprendizaje es porque sos cada día más tonto, por supuesto que deja enseñanza" "Somos bastante hipocrítas como sociedad, porque esto que hicieron los chicos pasa todos los días y hacemos la vista gorda. No generalizo pero es así, miramos para otro lado, hacemos que no pasó porque no salío en Crónica". Consultado sobre si habló con el Intendente Municipal, Adelmar Funk dijo "No, no lo voy a molestar, si el me quiere llamar y quiere que hablemos y de paso a nivel ciudadano me tiene que pegar un reto por supuesto que hablaremos, lo acepto pero de ninguna manera voy a molestar a las autoridades por esto". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >