Por Adelmar Funk Y ahora lo que queda es pedir disculpas a la gente de mi comunidad, pero fundamentalmente a la gente que cumplió estrictamente con la cuarentena, que, vale aclarar son los menos, porque la inmensa mayoría, de una u otra manera la terminó infligiendo. Digo fundamentalmente a ellos, los que cumplieron estrictamente con la cuarentena porque entiendo que se habrán sentido atropellados, tanto como me sucedió a mi en iguales circunstancias y en etapas anteriores de este eterno distanciamiento. Creo que a esta altura todos me conocen y sabrán que hacer daño o molestar a algún vecino está muy lejos de mi intención, solo intenté complacer a mi hija y compañeros y cometí un error. Insisto, pido humildemente disculpas a todos y cada uno de los que se hallan sentido molestados o defraudados por mi persona. Esto no quita que olvide mis convicciones, y estoy convencido que el procedimiento policial fue pésimo, humillante para los niños y que además trajo sus consecuencias como el dar prioridad a Crónica en desmedro de nuestros medios locales. Pésimo! entre otras cosas por cambiar la ubicación de la escena del hecho trasladándola burdamente a una distancia de mil metros precisamente, y no por casualidad, a un lugar en donde existen cámaras. Creo que hubiera estado bueno y le hubiera hecho mucho bien a la institución policial el reconocimiento en la voz del comisario de este error. También hubiera estado oportuno que el mismo procedimiento que se realizó en el Complejo Ecológico también se hubiera realizado en el festejo que en ese mismo momento se estaba desarrollando en otro domicilio. En este caso con la participación del hijo del comisario. Hablando de oportunidad creo que Gustavo Basualdo también olvido mencionar que su hija estuvo presente y si lo hubiera hecho su posición crítica hubiera tenido mucho más valor. Los niños no tienen la culpa, y lamentablemente muchas veces terminan siendo víctimas de nuestros errores, a ellos especialmente les pido perdón. Adelmar Funk