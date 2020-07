Ya están los equipos de la Planta de Oxígeno en el Hospital

Tweet Este miércoles los integrantes de la Asociación Mejor Salud por Rivadavia mostraron imágenes de los equipos que fueron donados por la firma C.Menendéz y Cía para brindarle al nosocomio mayor eficiencia en cuanto a la disposición de algo tan necesario como el oxígeno. Este miércoles los integrantes de la Asociación Mejor Salud por Rivadavia mostraron imágenes de los equipos que fueron donados por la firma C.Menendéz y Cía para brindarle al nosocomio mayor eficiencia en cuanto a la disposición de algo tan necesario como el oxígeno. La empresa Servimed comenzará en unos días la instalación de la planta ya que sus operarios que llegaron a nuestra ciudad se encuentran realizando la cuarentena obligatoria. Durante las últimas semanas se realizó en el lugar toda la instación eléctrica y se culminó con trabajos de pintura y el cielorraso El Intendente Javier Reynoso que visitó el pasado lunes los estudios de Master FM 102.1 dijo al respecto que el 30% del gasto en Salud se va en la compra de oxígeno envasado por eso el poder contar con la Planta de oxígeno en el propio Hospital "es un salto exponencial, el aporte de Menendez y Cía lo que genera es que el Hospital no tenga que comprar más oxigeno envasado y a partir de aquí tendremos gasto en oxígeno pero para las salas del distrito y para los Caps. Pero puntualmente el Hospital no va a depender más del oxígeno envasado" Refiriendose a los costos de la Planta, Reynoso dijo que "La Planta sola sin el lo edilicio (con una obra que esta haciendo la Agrupación Mejor Salud por Rivadavia) que la contiene es de 4 millones y medio de pesos y eso se amortiza en un año de gasto de oxígeno. Esto hizo que se mejorarán también todos los paneles de las habitaciones y que ahora queda un sistema a nuevo". El mandatario comunal manifestó su agradecimiento a la firma C. Menendez y Cía que donó este equipamiento "Es una firma que cumple 50 años y decidió aportar a su comunidad de la mejor forma y la verdad con lo que es el Hospital como único efector de salud este es un grandioso aporte pero además con ese sentido de localía y además el esfuerzo que implica esto para una empresa local. Para nosotros es un orgullo que una empresa local tenga esta mirada". Próximo >