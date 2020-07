La Provincia analiza la vuelta de clases presenciales en municipios sin circulación de COVID-19 entre ellos Rivadavia

Tweet La ministra de Gobierno bonaerense dijo que hay 60 localidades que no tienen casos. En el AMBA todavía no hay fecha de regreso, aclaró Trotta en TN. La ministra de Gobierno bonaerense dijo que hay 60 localidades que no tienen casos. En el AMBA todavía no hay fecha de regreso, aclaró Trotta en TN. La Provincia estudia la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales en municipios en los que no hay circulación de coronavirus, en plena cuarentena. La ministra de Gobierno bonaerense Teresa García explicó que hay 60 localidades sin casos de COVID-19. En tanto, el ministro de Educación Nicolás Trotta aclaró en TN que todavía no hay una fecha de vuelta en el área metropolitana. Hasta el momento son nueve las provincias donde regresarán las clases de manera presencial a partir del 3 agosto: Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. La vuelta estará acotada a las localidades sin circulación del virus, con la modalidad combinada de asistencia presencial y domiciliaria. García explicó que la directora general de Cultura y Educación Agustina Vila trabaja con Nación evaluando la chance de "empezar con el protocolo de inicio de clases" en los distritos en los que no hay casos, "sobre todo en el interior más profundo". La ministra de Gobierno bonaerense explicó en El Destape Radio que se evalúan "todos los modelos" para que los alumnos puedan volver a las aulas en las zonas menos afectadas por el COVID-19 en Provincia. El Consejo Federal de Educación aprobó un protocolo sanitario que deben cumplir los alumnos para la vuelta de las clases presenciales. Una de los puntos centrales pasará por el lavado de manos, por eso se destinarán 15 minutos semanales para repasar cómo se debe hacer correctamente. Además cada institución deberá contar con acceso al agua y disponer de jabón. En lo que respecta al recreo se dividirá el tiempo para que no haya grupos multitudinarios en los patios. Lo mismo pasará en las aulas: la distancia entre cada alumno deberá ser, como mínimo, de 1,5 metros. Trotta: "No hay una fecha de vuelta para las clases en AMBA" El ministro de Educación dijo que por el momento "no hay una fecha de vuelta para las clases presenciales en el área metropolitana", que es la que tiene más casos de COVID-19. Afirmó que "la premisa básica es priorizar el cuidado de la salud de la comunidad educativa". Aclaró que no van a "apurar" la medida y explicó que los distritos en los que los alumnos volverán a las escuelas están en fase 5. "Donde hay circulación del virus no puede haber regreso a las aulas", planteó. Próximo >