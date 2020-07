El Frente de Todos pide que el municipio

Tweet El miércoles el bloque de concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia presentó un proyecto de resolución solicitándole al Departamento Ejecutivo que de cumplimiento al Decreto de Gobierno Abierto, ya que hace por lo menos un año que la información que contiene no está actualizada (por ej. “Ranking de proveedores”, “Declaraciones juradas”, "Datos de salarios" donde figuran recibos de funcionarios de la gestión anterior, etc) El miércoles el bloque de concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia presentó un proyecto de resolución solicitándole al Departamento Ejecutivo que de cumplimiento al Decreto de Gobierno Abierto, ya que hace por lo menos un año que la información que contiene no está actualizada (por ej. “Ranking de proveedores”, “Declaraciones juradas”, "Datos de salarios" donde figuran recibos de funcionarios de la gestión anterior, etc) "En Rivadavia desde el 2014 existe un decreto que establece la creación de una plataforma conocida como Gobierno Abierto que permite al ciudadano acceder a la información pública, y en cierto modo TRANSPARENTAR LA GESTIÓN" dijeron los ediles Para agregar que "Sin embargo, al día de hoy la información que contiene no es actual" "Creemos que es importante que, ya que tenemos un programa de GOBIERNO ABIERTO, se lo actualice como y cuando corresponde para evitar un doble mensaje a los vecinos sobre el acceso a la información pública" finalizaron. http://riv-bue-datos.paisdigital.modernizacion.gob.ar/ Próximo >