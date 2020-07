“El récord de contagios fue una piña, pero la decisión de flexibilizar la cuarentena ya está tomada”, admitió un asesor del Gobierno

Tweet Tomás Orduna, uno de los médicos infectólogos consultados por el presidente Alberto Fernández, aseguró que "hay que ser cautos y hacer una análisis semanal" en la nueva fase del aislamiento Tomás Orduna, uno de los médicos infectólogos consultados por el presidente Alberto Fernández, aseguró que "hay que ser cautos y hacer una análisis semanal" en la nueva fase del aislamiento El médico infectólogo Tomás Orduna, integrante del equipo de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia del coronavirus, calificó como “una piña en los dientes” el récord de 4.250 contagios y 82 nuevas muertes que se registraron ayer, pero aseguró que la la flexibilización de la cuarentena en el AMBA “es una decisión tomada”. “Nosotros no cambiamos de un volantazo la decisión del presidente o del Gobernador porque ya está tomada y es ir para adelante”, señaló el especialista en declaraciones radicales, al tiempo que destacó la necesidad de “ser cautos y hacer un análisis semanal” en la nueva fase del aislamiento que anunciará el Presidente el viernes. Sobre los números notificados ayer por el Ministerio de Salud, Orduna indicó que Argentina “venía con ocho días de un amesetamiento en 3000 o 3500 casos y se pensaba que eso podía ser la cumbre, pero lo de ayer nos mostró que hay que tener cuidado”. En este sentido, y en declaraciones a radio AM 750, agregó que “la ocupación de las camas críticas de terapia definen si se abre o no el aislamiento”. El infectólogo Tomás Orduna En su último reporte, el Ministerio de Salud notificó una ocupación del 63.7% en el AMBA de las camas de terapia intensiva. Por su lado, el médico Luis Cámera, que también integra el grupo de asesores del Presidente, señaló en radio La Red que “si no se hubiese hecho nada hace 10 días, tendríamos muchos más casos”. En este sentido, indicó que por las medidas implementadas y a causa de la extensa cuarentena, la pandemia no mostrará un pico fuerte, sino que se extenderá en el tiempo, pero de una manera más controlada. “Vamos a estar en agosto peleando contra el virus, bajando de a poco, en forma de meseta. No son esos picos tremendos que vimos en otros países, con las camas cerca del límite”, expresó. “No creo que colapse, no subió lo que creíamos que iba a subir”, añadió sobre la ocupación en las unidades de terapia intensiva. Alberto Fernández recibirá hoy a las 11 al consejo asesor de infectólogos y epidemiólogos para avanzar en la definición de las características que tendrá la nueva fase de la cuarentena que comenzará a regir el sábado, cuando finalice la actual etapa más estricta, que rige desde el 1 de julio. El encuentro tendrá lugar en la residencia de Olivos, y también participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García. Ayer, el jefe de Estado se volvió a reunir con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para avanzar en el diálogo sobre cómo será la nueva fase del aislamiento, que involucra a ambos distritos y donde se sitúa el principal foco de contagios y muertes, en la que se dispondría la reapertura de algunas actividades con estricto protocolo sanitario. Próximo >