El Gobierno permitirá el cultivo personal de cannabis medicinal y la venta de aceites en farmacias

El Gobierno nacional permitirá que los pacientes terapéuticos puedan cultivar la planta de cannabis en sus casas y habilitará su venta en farmacias, además de proyectar cultivos y producción pública. Así lo anticipó el ministro de Salud, Ginés González García, en una reunión virtual que tuvo lugar el último miércoles con organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario. Esta novedad llega tres años y algunos meses luego de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, los usuarios que hasta ahora debían moverse en la sombra de la clandestinidad a riesgo de ir presos recibirán la noticia que tanto esperaban. Si bien la ley de cannabis medicinal fue sancionada en 2017, la misma resultó fuertemente criticada por pacientes, investigadores y médicos ya que no resolvía la demanda. Sin embargo, en esta ocasión Ginés presentó un borrador sobre la nueva reglamentación de la ley, que contemplará la mayoría de los pedidos de los usuarios y dejará sin vigencia la redactada por la administración del gobierno pasado. Una de las principales novedades de la reunión es el reglamento del artículo 8 de la ley 27.350, la cual incluye la aprobación del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren el Programa de Cannabis REPROCANN Cabe mencionar que ésta deberá tener la aceptación del consejo consultivo y posteriormente la del presidente Alberto Fernández. Asimismo, trascendió que el Estado garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas. El límite de la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos "en red" se conocerán más adelante, cuando la cartera sanitaria redacte las resoluciones particulares. Desde la REPROCANN, demostraron su preocupación por la calidad de lo que produzcan estos cultivos. "La idea es controlar el producto final", aclaró uno de los funcionarios responsables, al tiempo que reconoció que la gratuidad total es un problema a la hora de generar accesos. Pese a que no cualquiera podrá tener plantas de cannabis en su vivienda, sí estarán habilitados a entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que no tenían respuesta por parte del Estado desde 2017.