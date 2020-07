Camioneros bloquea centros de distribución de Mercado Libre y denuncia “salarios miserables”

Tweet Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que conducen Hugo y Pablo Moyano bloquean desde esta mañana los centros de distribución del sitio de compras online Mercado Libre “en rechazo del pago de salarios miserables” y “la no percepción del medio aguinaldo y las vacaciones por parte de muchos empleados del gremio”, informó esta tarde la organización. Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que conducen Hugo y Pablo Moyano bloquean desde esta mañana los centros de distribución del sitio de compras online Mercado Libre “en rechazo del pago de salarios miserables” y “la no percepción del medio aguinaldo y las vacaciones por parte de muchos empleados del gremio”, informó esta tarde la organización. Moyano (h), secretario adjunto del sindicato, denunció que el conflicto se originó en “la decisión patronal de abonar desde hace ya tiempo salarios miserables” y en el hecho de que “muchos trabajadores camioneros tampoco perciben el medio aguinaldo y las vacaciones de ley”, explicó en un comunicado de prensa. “En el sitio no existe control alguno y, la patronal, aplica las decisiones que se le antoja, discriminando entre los trabajadores los salarios que abona”, aseguró. El dirigente sindical también puntualizó que el sitio de compras, que es la empresa que más cotiza en bolsa, “incumple y viola” el convenio colectivo de trabajo 40/89 del gremio camionero, que cobija decenas de ramas laborales. Varios centros de distribución permanecen bloqueados por los trabajadores camioneros desde esta mañana, por lo que la distribución de productos desde esos puntos está totalmente interrumpida, reconoció el dirigente sindical. Según la empresa, la protesta gremial afecta “el trabajo de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que tienen como principal fuente de ingresos la venta de productos online en el contexto de la pandemia” de coronavirus. “Hay un impacto directo en los millones de compradores que dependen de Mercado Libre para recibir productos esenciales. El accionar gremial perjudica también a la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye a cientos de personas que viven del transporte”, acusó esta tarde la firma en un documento. < Prev Próximo >