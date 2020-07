Operaron a Nery Pumpido por un tumor en el corazón.

Tweet En medio de la pandemia de coronavirus, una noticia que causó estupor y gran preocupación en el mundo del fútbol. Es que se conoció que Nery Pumpido, arquero campeón del mundo con Argentina en México 1986, se sometió a una operación por un tumor en el corazón. En medio de la pandemia de coronavirus, una noticia que causó estupor y gran preocupación en el mundo del fútbol. Es que se conoció que Nery Pumpido, arquero campeón del mundo con Argentina en México 1986, se sometió a una operación por un tumor en el corazón. "Todo va bien, por los caminos normales. Hace cinco meses le descubrieron algo en el corazón. Desde dos o tres meses la vienen postergando. Ya quedó atrás y se está recuperando, está con la familia. Es obvio que una figura como la de mi viejo se dicen cosas para que se vayan enterando, por eso lo veníamos guardando. No fue de urgencia", comentó Juan Pablo sobre el estado de salud del ex entrenador, de 62 años. "La operación estaba programada desde hace un tiempo y no era de urgencia. Lunes o martes le darían el alta, y después lleva un tiempo de recuperación. Estamos muy contentos porque salió todo bien y todo va por los carriles normales", enfatizó su hijo, en diálogo con Cadena 3. Y en la misma línea, contó que su padre está de buen humor: "Nos reíamos con la familia de lo que va a ser el teléfono de mi viejo el sábado, cuando lo prenda, de la cantidad de mensajes que le llegarán. No sabía casi nadie de esto. Por suerte va a estar entretenido". Próximo >