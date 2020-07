Tweet La Directora del Nivel Secundario del Instituto América estuvo en la mañana de Master FM y nos dejó su pensamiento sobre este atípico ciclo escolar 2020 a causa de la pandemia; la nueva normalidad, el trabajo virtual desarrollado y la necesidad de que docentes y alumnos vuelvan a estar en clases presenciales fueron algunos de los temas tocados. UN AÑO ATÍPICO "Al principio fue un poco difícil hasta que nos acostumbramos a manejar la virtualidad si bien ya los chicos y profes manejaban bastante lo que es el Classroom porque ya nos habíamos capacitado antes fue todo un desafío trabajar todo a través del Classroom. Ya después utilizando un cronograma, nos organizamos y la verdad que organizar a los profes y a los chicos ayudo muchisímo e hicieron un esfuerzo enorme. Yo siempre destaco de los profes esto de ponerse a tono, porque existe la brecha generacional, el que maneja la compu, el que no es tan bueno con la tecnología fue todo un desafío. Estoy agradecida de que los profes enseguida se pusieron, intentaron, buscaron herramientas para poder estar, conectarse y trabajar desde casa" comenzó contando la jóven docente. INTERNET La Directora cuenta en la nota con el periodista Ricardo Novo que fue todo un tema la conectividad que ayudará en la virtualidad "hicimos una encuesta cn las familias y los chicos para saber cuales eran las dificultades que ellos tenían y una de las dificultades era esta, la mala conectividad. Si bien sabemos que se esta trabajando unn montón desde la Muni y desde la Cooperativa para ampliar la banda ancha que llega de internet para mejorar pero fue todo un desafío. Por ahí nos pasa que en una familia hay varios alumnos y que tienen que estar conectados a la vez, así que el esfuerzo ha sido de todos los lados. De parte de la familia, de nosotros, de los chicos sobre todo porque no es lo mismo el compartir en el aula, la presenciabilidad porque el tema de la virtualidad te quita todo eso" EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROFESORES Los docentes se han adaptado a estos nuevos tiempos, acompañan a los alumnos, saben entender cuando un alumno no puede entregar un trabajo, terminarlo "Totalmente, tambien un poco adaptarnos a los tiempos porque se junta que en el horario que tenemos clase es el horario en el que se desarrollan todas las otras actividades así que debemos convivir un poco con todo y ser considerados y flexibles en algunas cuestiones porque entendemos que no tienen buena conectividad o estan en una vídeo conferencia y se les cae internet. También los chicos que viven en zonas más alejadas o en el campo con quienes nos manejamos vía mail o les envíamos WhatsApp para que puedan estaer conectados, les acercamos algunas actividades. En ese sentido están todos trabajando, los preceptores, los PAT (Profesor Acompañante de Trayectoria), estamos tratando de entenderlos y acompañarlos porque es una situación difícil" manifiesta Blanco. DE CADA SITUACIÓN SE APRENDE "Cuando antes los chicos renegaban de ir al colegio, hoy esperan volver ansiosos al colegio. Esto de valorar la escuela cuando puedan volver, de valorar los vínculos con el otro, creo que el aprendizaje pasa por ahí también". LA PROMO 2020 "Nosotros hemos estado teniendo talleres con ellos para saber como se sienten, nos pareció lindo mimarlos cuando les preparamos la merienda porque nos pareció que era un gesto lindo y que supieran que no pasaban desapercibidos (Esto consistió en que cada uno de los alumnos de 6° de las dos divisiones recibió en su casa de manos del equipo directivo y de la Fundación una bandeja conteniendo una merienda saludable) "Nosotros tomamos la idea de Pellegrini que lo habían hecho y nos parecío lindo tomar esa idea que fue compartida por todos en esos momentos" cuenta Gricel. Refiriendose expresamente a los egresados la Directora dice "Creo que nuestro grupo de egresados tiene muy buenas herramientas, ellos buscan superarse, proyectarse para el año próximo, quizás otro 6to Año estaba pensando en Bariloche y hoy ellos están pensando que se van a ir a estudiar y eso me parece positivo, que puedan proyectarse y pensar en lo que viene y también vivirlo buscando estrategias para salir adelante y pensar de forma positiva". LA VUELTA DE LAS CLASES PRESENCIALES "Oficialmente no tenemos ningún tipo de información, todo depende de como siga el tema de los casos acá. Es como muy dinámico y muy cambiante. Fecha para regresar no tenemos. Si se vuelve obviamente que se va a volver con todos los cuidados, respetando el distanciamiento pero la verdad es que todavía no tenemos ni protocolo ni tenemos una fecha definida de cuando sería el regreso y de que manera" explica la Directora del IA. "Creo que hay que estar tranquilos, seguir trabajando desde la virtualidad, no ponerse ansiosos, los chicos están trabajando muy bien. Cuidarnos y saber que estamos bien porque todo esto tiene un fin que es evitar contagios y entonces viendolo desde ese punto de vista creo que los chicos dentro de todo están trabajando bien. Obviamente que extrañan la escuela como la extrañamos todos. Esto es algo que ya nos excede y la verdad es que tenemos que esperar que nos llegue el comunicado oficial y empezar a ver de que manera se vuelve cuando se vuelva y las sugerencias o los protocolos que ellos envíen o las indicaciones que nos den". AGRADECIDA En el final la docente tuvo palabras de agradecimiento para "Fundación y Comisión de padres que trabajan muchisímo para que el colegio este super lindo y preparado para recibir a los chicos" agregando "le agradezco muchisimo también a las familias el esfuerzo que hacen por acompañarnos y confiar en la propuesta que les hacemos para la educación de sus hijos. Al equipo de profesores que todo el tiempo esta aprendiendo, abiertos a que uno les de sugerencias. Al apoyo de nuestar Inspectora Silvina Moralejo que siempre nos esta acompañando, asesorando y que nos es poco. A todos los preceptores, a los asesores legales, la verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer al colegio y de tener trabajando al equipo que tengo. Soy una persona agradecida de poder estar donde estoy y quiero siempre dar de mi lo mejor y espero que también los sientan así los demás" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >