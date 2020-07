En Trenque Lauquen los festejos del Día del amigo por la noche, solo en restoranes o bares

Tweet Cabe recordar que no se habilita a reuniones en domicilios particulares más allá del horario permitido para circular, es decir las 20 horas. Cabe recordar que no se habilita a reuniones en domicilios particulares más allá del horario permitido para circular, es decir las 20 horas. El día del amigo es una fecha especial para la ciudadanía, pero este se convirtió en más especial aún por la pandemia y las restricciones que se presentan en el marco del Covid-19. Muchas fueron las consultas sobre el horario de circulación para el próximo lunes por la noche y la respuesta llegó de parte del municipio. La titular del área de Producción de la municipalidad de Trenque Lauquen consultada por Diario Líder anticipó que para el lunes se hará una excepción aunque solo en lugares de gastronomía ya que se seguirá con "el mismo formato que están funcionando de viernes a domingo", dijo respecto a restoranes y bares. Eso si, si amigos planean salir a festejar su día lo deben hacer "con reserva previa" dijo Fabris que añadió erá en "el horario de 20 a 00 hs". Cabe recordar y así lo marcó la funcionaria que no se habilita a reuniones en domicilios particulares más allá del horario permitido para circular, es decir las 20 horas. Próximo >