Tembló la región y sintió hasta en Roosevelt y Fortín

Este viernes cerca de las 6 de la mañana se sintió un fuerte temblor en la zona de General Pico, Quemú Quemú, Toay, Metileo y Dorila. También en la localidades de Roosevelt y Fortín Olavarría en el Distrito de Rivadavia los habitantes hablan de haber sentido el sismo. Este viernes cerca de las 6 de la mañana se sintió un fuerte temblor en la zona de General Pico, Quemú Quemú, Toay, Metileo y Dorila. "La noticia nos sorprendió tanto como a quienes pasadas las 6am sintieron que se les caía el techo. Algunos pensaron que el ferrocarril les pasaba por el living de la casa, otros que el aeropuerto se les había instalado en el dormitorio" contaron los colegas de Pampa Diario Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informaron que anoche, cerca de la hora 2.40, un terremoto de 5.8 fue detectado en Chile, en la zona de Iquique. Y por acá vendría la explicación nomas. "Lo cierto es que apenas subimos la noticia a Pampadiario fueron muchísimos los mensajes que nos llegaron de personas que lo habían sentido o que al menos habían notado algo extraño en cuanto a movimientos o ruidos" agregaron los piquenses "Muchos se despertaron antes de tiempo, otros no entendían nada. Varios, para no quedar afuera, empezaron a escribir que lo habían sentido o escuchado... aunque seguramente habrán sido los ronquidos de quien tenían al lado que los despertó pero no se animarán a confesarlo" Lo cierto es que Chile tembló, y en General Pico y la región se sintió. Y nuestros lectores nos lo hicieron saber.