Tweet "Primero hay que ver cómo está la situación sanitaria y epidemiológica. La segunda cuestión a tener en cuenta es si las escuelas están en condiciones con respecto a la infraestructura y espacios", dijo el dirigente gremial. "Primero hay que ver cómo está la situación sanitaria y epidemiológica. La segunda cuestión a tener en cuenta es si las escuelas están en condiciones con respecto a la infraestructura y espacios", dijo el dirigente gremial. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, afirmó que "hoy no están las condiciones para la vuelta a la escuela" y sostuvo que "aún no están elaborados" los protocolos para volver a clases en los municipios bonaerenses. En declaraciones formuladas a radio El Destape Radio, el dirigente gremial señaló que la prioridad a la hora de decidir el modo de retorno a las clases presenciales debe ser "cuidar la salud de los chicos y de los docentes". "Uno puede decir que hay municipios que no tienen circulación del virus, pero puede haber situaciones como la que se dio en Navarro, donde con una sola persona puso en riesgo a 180", graficó. "Primero hay que ver cómo está la situación sanitaria y epidemiológica. La segunda cuestión a tener en cuenta es si las escuelas están en condiciones con respecto a la infraestructura y espacios", dijo el dirigente gremial.y puntualizó que, "debido al deterioro de muchos años, hay establecimientos que no tienen los espacios necesarios". Baradel indicó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "implementó el inicio del programa Escuelas a las Obras, que en algunos casos se terminaron, en otros se está reparando y en otros se paralizó por el tema de la pandemia". "Están haciendo un esfuerzo muy grande para que se lleve adelante, pero producto del coronavirus muchos de esos trabajos se retrasaron", indicó el referente de Suteba. A la vez, el titular de Suteba analizó que "la presencialidad no va a ser como la conocimos sino muy focalizada" y pidió "prestar especial atención a los chicos que perdieron vínculo con la escuela y, fundamentalmente, a los que están terminando ciclos". Próximo >