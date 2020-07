Alberto Fernández: “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”

Tweet El Presidente brindó un mensaje desde la Quinta de Olivos junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos muy lejos de solucionar el problema", aseguró. Los gobiernos porteño y bonaerense informarán los detalles de sus aperturas esta tarde El Presidente brindó un mensaje desde la Quinta de Olivos junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos muy lejos de solucionar el problema", aseguró. Los gobiernos porteño y bonaerense informarán los detalles de sus aperturas esta tarde El presidente Alberto Fernández anunció en la Quinta de Olivos que a partir de mañana, 18 de julio, comenzará una nueva etapa de la cuarentena con aperturas graduales en las provincias donde regía el aislamiento social obligatorio. Lo acompañaron presencialmente Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Detrás de ellos se pudo ver conectados virtualmente a los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Arabela Carreras (Río Negro), quienes brindaron reportes de situaciones particulares de cada distrito. El jefe de Estado estuvo a cargo de la introducción. Luego de repasar datos y mostrar mapas, adelantó: “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”. No obstante, resaltó en varias oportunidades que el país está lejos de ganar la batalla y que en cualquier momento se puede disponer una marcha atrás. “A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación”, dijo Fernández. No hubo anuncios puntuales sobre nuevas medidas para reactivar la economía. Su exposición incluyó la reproducción de un video que hace hincapié en la necesidad de extremar los cuidados personales. Le envió un mensaje especial a las personas mayores de 70 años, víctimas predilectas del virus chino, para que se cuiden y se queden en sus casas el máximo tiempo posible. Luego, le dio la palabra a Rodríguez Larreta, el primero de los mandatarios invitados al anuncio en hablar. Uno de los gráficos que mostró Alberto Fernández para justificar las nuevas medidas El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un plan de seis etapas, cuyos detalles se conocerán en una conferencia de prensa que se realizará esta tarde. Rodríguez Larreta adelantó que en una primera fase se permitirá la reapertura de los comercios barriales. Además, por primera vez desde que comenzó la pandemia volverán a funcionar las peluquerías y se reanudarán servicios profesionales, como el de los estudios jurídicos y el de los psicólogos privados. El mandatario porteño dijo que priorizarán las actividades al aire libre y habrá más días para los paseos recreativos de los chicos. Las escuelas por ahora continuarán cerradas, aunque se están analizando diferentes modelos para propiciar el regreso de las clases presenciales. “Nos tenemos que acostumbrar a convivir con la enfermedad”, dijo. A su turno, Axel Kicillof tuvo un gesto político: valoró a los gobernadores y a los intendentes de la oposición en la coordinación de medidas contra el avance del coronavirus. Adelantó, además, que el lunes reabrirán las empresas en el Gran Buenos Aires, el miércoles se habilitarán los comercios barriales y la próxima semana las actividades profesionales. A las 18, en La Plata, su jefe de Gabinete brindará una conferencia de prensa para dar más detalles. “Entramos en una cuarentena intermitente”, planteó. Luego se realizaron conexiones con Río Negro, Jujuy y Chaco, donde los gobernadores Arabela Carreras, Gerardo Morales y Jorge Capitanich hicieron hincapié en ha sido el impacto del virus chino en sus provincias. Alberto Fernández estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Arabela Carreras, Gerardo Morales y Jorge Capitanich Primero fue el turno de Carreras, quien repasó la situación epidemiológica de la provincia y remarcó que el 44% de las camas de terapia intensiva del sistema público de salud están ocupadas. La mitad de ellas con pacientes con coronavirus. “La población de Río Negro está comprometida con los cuidados. Esta etapa difícil que es el aislamiento tiene un acompañamiento. Hay cierta flexibilización que nos permitió mejorar la calidad de vida”, agregó Carreras. “Es muy precaria la situación en todos los casos. Aún quienes lo tienen mayor controlado no se pueden confiar. En cualquier momento el virus entra y te genera un descalabro”, resaltó el radical Morales, quien expuso luego de su par de Río Negro y agradeció especialmente la invitación al anuncio. Además, informó que dictó un decreto para prohibir las reuniones por el Día del Amigo para “no pagar los platos rotos después”. Morales también indicó: “En Jujuy, estamos en el momento más complicado del brote”, y agradeció al personal de salud, de seguridad, de servicios básicos, de recolección de residuos de la provincia “que están trabajando para pelear contra la pandemia desde que todo esto empezó”. Capitanich, por su parte, anunció que comenzará a implementar “un plan de desescalada del aislamiento, con un plazo aproximado de 45 días, y con un monitoreo cada 15 o 20 días, con mecanismos de flexibilización. Luego apeló a una “profunda responsabilidad ciudadana” para poder cumplirlo. El gobernador de Chaco también ponderó la colaboración y el esfuerzo del pueblo chaqueño “que se vio particularmente afectado”, al tiempo que valoró las iniciativas del Gobierno nacional “que van desde el programa ATP, los esquemas de financiamiento, la operatoria del IFE, que han sido un impacto muy positivo para ayudar a muchas familias”. Una vez terminada esta primera etapa del mensaje principal, el Presidente encabezó una conferencia de prensa. Fernández, Kicillof, Rodríguez Larreta y miembros del Gabinete, antes del anuncio de la nueva cuarentena Las principales frases de Alberto Fernández: “Yo creo que en estos 14 días a pesar de los números que vamos a revisar y ustedes ya conocen, donde se observa un incremento de contagios y fallecidos, aun así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena para no pecar de optimistas” “En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso”. “Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente”. “El 91% de los casos de los últimos días ocurre en el AMBA, pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país”. “Estos días han sido útiles. El tiempo de duplicación de casos hoy está en 23,95. Casi estamos acercando nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25″. “Este tiempo ha sido útil, pero estamos muy lejos de superar el problema” “Desde julio hubo un pico de crecimiento de muertes que se condice con los contagios, que aumentaron”. Alberto Fernández durante la nueva extensión de la cuarentena “Los datos muchas veces se acumulan y reflejan lo que ha pasado en más de un día”. “Si no hubiéramos trabajado para incrementar el número de camas, hoy estaríamos mucho más cerca de la saturación”. “Se ha ralentizado en estos días la velocidad de contagios y se ha hecho más lenta la ocupación de camas hospitalarias”. “Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duele la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”. “A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación” “Estamos lejos de ganar la batalla”. “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada” “Todo aquel que tenga más de 65 años y tenga enfermedades existentes continúe en su casa y continúe cuidándose”. “Si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos”. “Todo esto que hicimos es exitoso por la unidad que tuvimos. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo”. Las principales frases de Horacio Rodríguez Larreta “Llevamos 25 días seguidos del número de casos estabilizados” “En reconocimiento a que los porteños vienen respetando los cuidados, vamos a avanzar en un plan integral y gradual de puesta en marcha de la Ciudad de Buenos Aires que trabajamos con especialistas de todas las áreas”. “El riesgo de las actividades al aire libre es mucho menor que adentro” “El plan consta de seis etapas, que vamos a ir a analizando en base a los datos” “Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la enfermedad” “La primera parte del plan consta de dos semanas. Vamos a ir habilitando actividades progresivamente. Vamos a abrir los comercios empezando por los de barrio. También vamos a sumar algunos servicios, como las peluquerías y los abogados”. “En cuanto a la salida de los chicos, vamos a aumentar la cantidad de días por semana”. “La educación es un tema que nos preocupa muchísimo. El regreso a las clases va a ser progresivo, no va a ser luego de las vacaciones de invierno, estamos estudiando distintos modelos”. “Entendemos la dimensión espiritual. Se va a habilitar el rezo individual en los templos, con no más de 10 personas a la vez” “Con el transporte vamos a seguir siendo muy estrictos para que viajen solo los trabajadores esenciales”. “Estoy convencido de que vamos a salir de esta. Estamos viviendo una situación difícil y dolorosa que no es para siempre. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Todo esto no significa que la pelea esté ganada” Horacio Rodíguez Larreta Las frases más importantes de Axel Kicillof “Hoy el mundo atraviesa los peores momentos de contagios. Es el récord en todo el planeta. El epicentro ya no es China o Europa. Es América y particularmente América Latina. Estamos en el epicentro de la pandemia”. “Los 24 gobernadores acompañaron las medidas que propuso Alberto. Y en la provincia de Buenos Aires, los 135 intendentes: oficialistas y opositores”. “La General Paz no es una frontera, es una avenida. Sería desquiciado pensar en hacer cosas totalmente distintas”. “En los municipios habrá cinco fases. Tenemos 65 municipios en fase 5. Es muchísimo y lo estamos administrando con los intendentes, pero el Gran Buenos Aires tiene una realidad distinta”. “Los objetivos que nos propusimos en el aislamiento duro se alcanzaron”. “No es verdad que la humanidad le esté ganando al virus. No le estamos ganando al virus. El coronavirus mata a la gente y nosotros todavía no sabemos cómo matar al coronavirus. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y no tenemos un remedio que cure a la gente de esto”. “Vamos a pasar a una cuarentena intermitente. Estamos en posibilidad de manera lenta de volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo si no vuelven a aumentarse los contagios y no vuelven a ocuparse las camas”. “Entramos en una etapa que va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje, de que no metamos la pata”. “Esto se logró porque se acataron las recomendaciones, los consejos y las decisiones. No había un polícia al lado de cada uno de los bonaerenses. Hay conciencia y eso nos permitió llegar hasta acá sin lamentar una situación mucho peor”. “El lunes reabren las empresas con protocolos estrictos y transporte propio”. “El miércoles vuelven los comercios barriales”. “El otro lunes vuelven las actividades profesionales permitidas”. “Vamos a contar todos los detalles en una conferencia de prensa, esta tarde, a las 18, en la ciudad de La Plata”. “Lo que deseamos es que esto se termine. Volver a reabrir todo. Es lo que queremos, pero las decisiones que tomamos no dependen de deseos, dependen de los datos. Les voy a pedir muchísima más responsabilidad colectiva”. “Nos tenemos que ir cuidando entre todos, ahora más que nunca. Unidos y entre todos vamos a salir de esta situación”. Próximo >