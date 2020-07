Salida escalonada: se flexibiliza la Fase 3 en el AMBA y las fases 4 y 5 en el interior

Tweet En conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollán, explicaron los cambios en el protocolo de aislamiento a partir del lunes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires será gradual en tres etapas, mientras que en el interior será más laxo el pase de las fases más avanzadas de la cuarentena. Los detalles. En conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollán, explicaron los cambios en el protocolo de aislamiento a partir del lunes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires será gradual en tres etapas, mientras que en el interior será más laxo el pase de las fases más avanzadas de la cuarentena. Los detalles. En conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollán, explicaron los cambios en el protocolo de aislamiento a partir del lunes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires será gradual en tres etapas, mientras que en el interior será más laxo el pase de las fases más avanzadas de la cuarentena. "Se viene una nueva etapa. Estamos muy conformes con los resultados de estas dos semanas de cuarentena estricta. Están planteando en algunos lados que es el fin de la cuarentena y para nada es así. El gobernador lo dijo claramente, estamos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial. Tenemos que ser muy cautos todos sobre lo que estamos comunicando. Estamos muy lejos de cualquier tipo de efecto rebaño en cualquier lugar de la Argentina. El único tratamiento conocido y exitoso es el aislamiento. Así que tenemos que seguir con eso", comenzó su alocución Bianco. En la misma sintonía, el jefe de gabinete aclaró: "Pasamos a una cuarentena intermitente: no es que se permiten actividades y se liberan servicios para siempre, sino que es una etapa de prueba, para ver qué sucede con los contagios y los tiempos de duplicación, la ocupación de camas de terapia intensiva. En cualquier momento podemos dar una marcha atrás. Esto se abre desde el lunes al 2 de agosto, luego haremos una evaluación y tomaremos una nueva definición, en coordinación con Nación y el gobierno de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires. No podemos tomar decisiones muy distintas porque hay una circulación muy importante entre ambas". Los cambios Fase 3: "Hasta ahora los intendentes nos solicitaban las distintas actividades y nosotros evaluábamos qué habilitar y qué no, luego Nación decidía. Ahora, todas las actividades permitidas de fase 3 van a ser aprobadas por paquete. Los intendentes van a ser los que se van a tener la palabra final sobre esas actividades. Administrarán ellos las actividades habilitadas primero por provincia". Además, se explicitó que el transporte público será exclusivamente para los trabajadores esenciales. A partir del miércoles 22 abren los comercios de cercanía con los protocolos. Venta al por menor en general, comercios de textiles, prendas de vestir calzado y juguetes (puerta hacia afuera). Negocios barrales, no negocios centros comerciales. Agencias de loteria y servicio de comidas y bebidas para retiro en local. En tanto, el lunes 27: se habilitan varios servicios mudanzas, martilleros, contadores, arquitecto, kinesiología, nutricionista, peluquería y estética. Los 35 distritos del AMBA que están hoy en fase estricta van a pasar a fase 3 de manera escalonada. A partir del 20 se habilitan todas las industrias manufactureras. con todos los protocolos. Los niños pueden acompañar a sus padres a hacer compras. Otro cambio es el criterio para avanzar de fase 4 a fase 5. "Hasta ahora, los que tenían un caso en los últimos 21 días estaban en fase 4. y si no tenía ninguno, estaban en Fase 5. ahora son fase 5 los que no tengan casos durante 2 semanas hayan tenido menos de 10 casos positivos por semana cada 100 mil habitantes", explicó Bianco. Aclaró: "Sigue prohibido turismo en toda la provincia, lo mismo el transporte interurbano.Tampoco dictado de clases". Fase 4 interior: se habilita servicio doméstico, obra privada de construcción, venta por menos con ingreso al local, salidas de esparcimiento hasta 500 metros. Servicio de comidas y pedidos para consumos en locales gastronómicos. Fase 5: Se permiten actividades recreativas: culturales remotas, actividades individuales deportivas al aire libre. Actividades sociales con distanciamiento físico y hasta 10 personas. No fiesta privada. Además se habilitan a partir del lunes los gimnasios con un estricto protocolo. < Prev Próximo >