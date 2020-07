Tweet Este jueves, después de casi nueve meses se comenzó a tirar asfalto en los trabajos de la autopista Luján-Junín. "No solamente que pagamos las deudas que dejó el gobierno anterior sino que además hoy estamos con plena actividad", destacó el gerente de regiones de Vialidad Nacional. Este jueves, después de casi nueve meses se comenzó a tirar asfalto en los trabajos de la autopista Luján-Junín. "No solamente que pagamos las deudas que dejó el gobierno anterior sino que además hoy estamos con plena actividad", destacó el gerente de regiones de Vialidad Nacional. "Se empezó a trabajar a pesar de esta coyuntura porque nos hicimos cargo de una administración compleja, con innumerable cantidad de deudas y las pudimos poner al día, retomando los trabajos. No solamente que pagamos las deudas que dejó el gobierno anterior sino que además hoy estamos con plena actividad". Así destacó el gerente de regiones de Vialidad Nacional a Cuarto Político, Patricio García, en relación a la actividad que viene desplegando el organismo que integra en cuanto a las obras de las rutas nacionales en la zona. Comentó que la autopista de la ruta nacional 7 Junín-Chacabuco, se piensa concluir en el mes de marzo del año próximo y destacó que este jueves "es el primer día, desde octubre que no se tiraba concreto asfáltico en la obra, están tirando asfalto desde esa fecha". Sobre trabajos en la ruta nacional 188, García dijo que "estaba abandonada la obra desde 2017 y la retomamos que solamente se había ejecutado en un 15-18% pero la vamos a terminar en marzo. En distintos tramos se está organizado para concluir en ese mes del añom que viene y beneficiará Pergamino, Rojas y Junín", detalló. Expresó que "deseamos retomar toda la cantidad de obras retenidas. El Estado genera trabajo pero a veces también funde empresas y la mayoría de esas empresas que participaban de las obras en las rutas nacionales estaban en situaciones muy complejas debido a que el Estado les había dejado de pagar. Entre las PASO y las elecciones generales del año pasado, casi habían abandonado todas las obras. La irresponsabilidad del anterior gobierno hizo que esas obras quedaran detenidas, gente sin trabajo, empresas endeudadas, mucho costo financiero pero hemos podido retomar esa tarea a partir de ahora", indicó. RESPIRADOR PARA EL HOSPITAL DE AMEGHINO El gerente de regiones de Vialidad Nacional, Patricio García participó de la entrega de un respirador para el hospital municipal de Florentino Ameghino, su distrito natal, efectuado este jueves en la sede de la Región Sanitaria Tercera, en la ciudad de Junín. Puso de relieve que "hay que privilegiar a los vecinos de nuestra comunidad. No tenemos sala de terapia ni de cuidados especiales y me daba mucha pena que la distribución de estos elementos s ehiciera en los lugares que estaban preparados. tengo relación con el gobernador y el ministro de Salud provincial, porque además Vialidad está plenamente consustanciada con la problemática que nos genera esta pandemia y estamos colaborando con todos los organismos provinciales con equipamientos, elementos y materiales, por lo que a través del diálogo llegaron estos elementos". "Me contacté con el propio intendente municipal y le ofrecí la posibilidad de equiparnos para nuestro distrito y comprometer al gobierno local a que haga las pequeñas obras que haya que hacer para adaptar el equipamiento. Sería la llegada del primer respirador al partido de Florentino Ameghino, decisión tomada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y queremos agradecer profundamente a nuestro gobernador y al ministro de Salud provincial para que hayan considerado a Ameghino en esta entrega", destacó. El ex intendente ameghinense y ex senador provincial destacó a Cuarto Político el esfuerzo "que hace el gobierno provincial para poner a todos en un pie de igualdad y me da mucha alegría haber podido hacer mi aporte para el pueblo que tanto quiero y donde vivo como es que llegara el primer respirador artificial al hospital de Florentino Ameghino". Próximo >