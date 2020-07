La Peña de Boca continua en acción: ahora el Changuito Solidario

Tweet En la mañana de Master FM 102.1 dialogamos con Anibal Feletti Presidente de la Peña Xeneize quien nos contó de que forma están trabajando para ayudar a distintas instituciones de la localidad. quien nos contó de que forma están trabajando para ayudar a distintas instituciones de la localidad. "Estamos bien, con esta iniciativa que hemos tenido del Carrito Solidario, con buenas repercusiones y metiendole para adelante" comienza diciendo Anibal. EL CARRITO SOLIDARIO "Es una idea que surgió de todo el grupo de trabajo de la Peña en recaudar alimentos no perecederos en beneficio de alguna institución. En este caso estamos juntando para la Escuela N° 22". Anibal cuenta que la gente puede acercar al changuito que se encuentra en línea de cajas de Supermercado La Anónima "alimentos no perecederos como azúcar, harina, fideos, aceite, arroz, enlatados y todo lo que sirve para guardarse". El carrito tiene un cartel con el lema "Ayudanos a ayudar". "Cuando el carrito se llena, vamos y lo vaciamos para que la gente pueda seguir aportando" dice Anibal agregando que la idea es seguir varias semanas con esto para ir ayudando también a otras instituciones. PARA SUMARSE Según Felletti "Deben acercarse, colaborar, primordialmente los que estamos en el grupo de trabajo somos socios, esto es primordial pero esta todo parado en el club y ahora no pueden asociarse y esas cosas así que aquel que tenga ganas de colaborar o asociarse tiene que contactarse conmigo o con algunos de los chicos de la peña y se suman. Esto recien empieza, esta bueno que tengamos este empuje de gente nueva que se ha sumado a colaborar ahora que no hay fútbol y están con esas ganas". EL TRABAJO DE LA PEÑA "Desde que comenzó esta dirigencia nueva en Boca nos piden que trabajemos de esta manera, que la peña no sea más una agencia de turismo y que se acerquen a la peña cada vez que querramos ir a ver un partido sino que quieren ver movimientos socieles, culturales y acciones solidarias". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >