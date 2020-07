Qué significa la cuarentena intermitente de la que habló Axel Kicillof

Tweet El gobernador, que participó del anuncio de extensión y flexibilización del aislamiento, adelantó que la apertura dependerá del avance de la pandemia. El gobernador, que participó del anuncio de extensión y flexibilización del aislamiento, adelantó que la apertura dependerá del avance de la pandemia. El regreso a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio será lento y escalonado, aunque esta vez se sumarán más actividades a la lista de rubros permitidos para volver a funcionar. Sin embargo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dejó en claro que la cuarentena será "intermitente" y que se podrá volver atrás de acuerdo a cómo aumenten los contagios de coronavirus, la ocupación de camas de terapia intensiva y hasta la actitud de los vecinos. Eso ocurrirá tantas veces como sea necesario, ajustando los controles para evitar que pueda colapsar el sistema sanitario. "Estamos en el epicentro de la pandemia", dijo el mandatario y les pidió a los bonaerenses ser "conscientes de la realidad". En ese marco aseguró que "el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar dependiendo de cómo vienen los datos y sus sistemas sanitarios" y al respecto destacó que esto se puede hacer con "pánico" o con el "apoyo del Estado". En esa línea, acompañado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof indicó que la nueva etapa se sostendrá siempre y cuando no se dispare la curva de contagios y tampoco colapse la ubicación de las camas de terapia intensiva. "Va a depender del esfuerzo de cada uno", sintetizó. "Todavía no sabemos cómo matar al coronavirus: no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento comprobado en su efectividad y no tenemos un remedio", remarcó y agregó: "La cuarentena se hace larga y todos se preguntan si sirvió o no. Lo mostró Alberto: sirvió para evitar muertes y contagios. Eso es lo que hay que ver, cuántas vidas se salvaron gracias a las medidas que se aplicaron". El mandatario detalló que la flexibilización de la cuarentena comenzará el lunes 20 con la reapertura de las industrias que estuvieron habilitadas en la fase anterior y continuará el próximo miércoles 22 con los comercios barriales, siempre y cuando cumplan con todos los protocolos sanitarios; y el lunes 27 de las actividades profesionales permitidas, entre otras actividades. Horas después el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco y el ministro de Salud Daniel Gollán detallaron uno por uno cuáles son todos los rubros que podrán volver a operar Próximo >