Rivadavia: En Fortín Olavarría hay 4 casos sospechosos y 25 personas aisladas

El Intendente Municipal Javier Reynoso habló en videoconferencia explicando la situación que se dió en la localidad con el dueño de un campo que vino de Capital Federal, estuvo en contacto con cuatro empleados rurales y esta semana anterior le fue confirmado que era positivo de Covid-19. Los negocios podrán atender hasta las 20 horas. Consideración General: "Estuve reunido con distintos intendentes via zoom porque muchos municipios del interior están sufriendo brotes y esto nos debe tener preparados ante la posible llegada de algún caso y eso nos debe ocupar y preocupar. La situación requiere que tengamos una mirada mayor con el rastreo, trazabilidad y los testeos de los pacientes". MEDIDAS DE CUIDADO: Evitar el aglomeramiento de más de 10 personas Higiene y desinfección Cuidar a nuestros mayores Registros y datos: "para tener la posibilidad de que esos datos sirvan ante un caso o posibles casos y poder llegar así a controlarlos. Todos debemos aportar en esto" explicó Reynoso NUEVA ETAPA "Trabajamos con la App de un vecino de Rivadavia, Agustín Marcantonio, que la desarrollo y la puso al servicio de la comunidad lo cual agradecemos" dijo Reynoso agregando que "trabaja con un codigo QR y nos permite saber como nos movemos para conocer alguna trazabilidad en caso de tener algún caso". SITUACIÓN EN FORTIN OLAVARRIA Es una persona de Capital Federal, propietaria de establecimiento agropecuario en el distrito, en Fortín, que estuvo en el campo en el mes de junio. El día jueves le fue confirmado el caso positivo de Covid y hoy se encuentra con atención médica en Cpaital Federal. No obstante a ello como tuvo contacto con sus empleados rurales (4 empleados) y estos lo tuvieron con sus familiares se encuentran hoy en aislamiento en sus respectivos hogares. Son alrededor de 25 personas los que se cuentan entre los familiares. En cuanto a los 4 empleados se mantienen en el campo apartados de Forín y sus familiares. Hoy son todos casos dudosos y no están confirmados. "Es muy probable que en los próximos tiempos tengamos casos en la región por eso es muy importante que hoy se lleve a cabo los registros personales y cumplir con todo lo que pedimos como medidas de prevención y cuidado" expresó Reynoso. Desde el Municipio se destacó que el productor agropecuario propietario de los establecimientos "Vidania" y "Santa Marta" solo estuvo en estos campos y que en ningún momento piso el casco urbano de Fortín Olavarría. DIA DEL AMIGO Se extenderá el horario hasta la 1 de la mañana para el fin de semana, feriados y fechas especiales como el Día del Amigo para el rubro gastrónomico con media hora de tolerancia solo para reuniones sociales y familiares que cumpliendo con todos los protocolos se podrán realizar también en domicilios particulares siempre que el número de participantes no supere las 10 personas HORARIO DE LOS COMERCIOS Se llevará el horario permitido para atención al publico hasta las 20 horas lo que permitira a los comerciantes disponer de una hora más para poder recibir a sus clientes y a esto dotarlos de un tiempo más extenso para que puedan realizar sus compras.