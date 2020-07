¿Militantes o peludos?: denunciaron rotura de silobolsa en un campo entre Pico y Alvear

Tweet El hecho se suma a otros que ocurrieron en zonas rurales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El hecho se suma a otros que ocurrieron en zonas rurales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A través de las redes sociales, el dirigente piquense Juan Carlos Passo denunció la rotura de un silobolsa. Según contó, la imagen fue tomada por el diputado provincial Eduardo Pepa y el hecho ocurrió este viernes en un campo ubicado entre General Pico e Intendente Alvear. Se trata del establecimiento rural Santa Aurelia, sobre Ruta Provincial 1, y es un bolsón que contendría cerca de 100 mil kilos de soja. "Lamentable", expresó Passo en su muro de la red social. La publicación generó todo tipo de comentarios y, en su gran mayoría, lo vincularon a cuestiones políticas partidarias y no faltaron los ataques a espacios vinculados al kirchnerismo. Algo que también ocurre a nivel nacional, ya que se registraron más de 75 roturas en campos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Militantes, empleados enojados o peludos? Hasta el momento, y según se sabe, en La Pampa ya hubo dos roturas de silobolsas. Los casos se multiplican en el resto del país. Las causas pueden ser varias: sobrecarga del bolsón, travesuras de chicos, enojos de empleados con sus patrones, ataques políticos o animales, como es el caso de los peludos. Hace una semana, el diario La Nación había publicado con respecto a la rotura de silobolsas que "la hipótesis generalizada es que existen motivaciones ideológicas detrás de los actos de vandalismo, faltan pruebas y piezas para armar el rompecabezas. Y todo en medio de un clima enrarecido entre el Gobierno y el campo por el efecto Vicentin. Una hipótesis que quedó por lo menos en entredicho después que se conocieran datos oficiales sobre los ataques, incluido el video de las mulitas. Incluso, la vicepresidenta Cristina Kirchner se hizo eco de la polémica y compartió en Twitter el chiste de la mulita. "Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más", dijo CFK en sus redes. Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más. https://t.co/yY86zpYd7n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 12, 2020 A principio de mes, el diputado Eduardo Pepa (Propuesta Federal) junto a sus pares Matías Traba (MID) y María Laura Trapaglia, presentó un repudio por los "actos vandálicos" ocurridos en el país. "El delito rural ha registrado un incremento importante en los últimos tiempos, siendo la rotura de silobolsas uno de los delitos que más notoriedad presenta en las provincias del centro de la Argentina, a lo que hay que agregar los incendios intencionales, el robo de maquinaria agrícola, de agroquímicos, el abigeato y la usurpación de campos", había manifestado el ex intendente alvearense. A principio de mes, el diputado Eduardo Pepa (Propuesta Federal) junto a sus pares Matías Traba (MID) y María Laura Trapaglia, presentó un repudio por los "actos vandálicos" ocurridos en el país. "El delito rural ha registrado un incremento importante en los últimos tiempos, siendo la rotura de silobolsas uno de los delitos que más notoriedad presenta en las provincias del centro de la Argentina, a lo que hay que agregar los incendios intencionales, el robo de maquinaria agrícola, de agroquímicos, el abigeato y la usurpación de campos", había manifestado el ex intendente alvearense. Mientras siguen las acusaciones cruzadas, lo cierto es que las roturas de los silobolsas generan pérdidas millonarias para los productores, pero en definitiva terminan afectando también al país ¿Saben cómo abre la polenta un kirchnerista? pic.twitter.com/uCiFwqwR8a — Phil Connors en Peronia #GeniosDelVoto #SoyDel41% (@agusagaz) July 10, 2020 Próximo >