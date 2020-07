Ampliación de horarios y nueva App para registro de circulación

Tweet A través de Facebook Live, el Intendente Municipal Javier Reynoso anunció nuevas medidas para esta fase 5 de la pandemia. A través de Facebook Live, el Intendente Municipal Javier Reynoso anunció nuevas medidas para esta fase 5 de la pandemia. En primera instancia, se comunicó la creación de la aplicación Quick Rivadavia, a partir de la cual los vecinos podrán registrar fácilmente (a través de un código QR) los comercios y lugares en los que circulan. De esta manera, los comerciantes no deberán tomar nota de quienes visitan sus locales, y el gobierno local contará con los datos epidemiológicos necesarios para actuar ante un potencial caso de COVID-19. También se deberá utilizar la App en los controles de acceso de las diferentes localidades. Por otra parte, ante la proximidad del Día del Amigo, se amplió el horario de las reuniones familiares y sociales hasta la 1 AM los fines de semana, feriados y fechas especiales. El máximo de personas permitidas seguirá siendo 10, y se deberá registrar la reunión mediante una selfie. Cabe aclarar que dicha imagen no deberá ser enviada a la Municipalidad, siendo únicamente un medio de registro personal para una potencial acción sanitaria en un futuro. "Los registros son importantes porque nos permiten saber cómo ha sido la circulación y las vías de contacto de nuestros vecinos ante un potencial caso", explicó el Intendente. Además, se amplió el horario de atención al público de los comercios y actividades profesionales de lunes a sábados de 8 a 20 hs. De esta manera, se le da mayor margen de tiempo a quienes trabajan por la tarde y requieren hacer sus compras. Finalmente, el Jefe Comunal explicó la realización del análisis de PCR a 4 vecinos de la localidad de Fortín Olavarría por su contacto con un caso positivo de COVID-19, confirmado el pasado jueves. Quienes estuvieron con él y sus familiares se encuentran haciendo aislamiento preventivo en sus hogares hasta que el Municipio cuente con los resultados de los hisopados realizados. Mientras tanto, dichos vecinos tendrán un control diario de su salud y su progreso. "Hoy, más que nunca, la responsabilidad es de todos. Tenemos que tomar todas las medidas que nos permitan estar preparados para cualquier situación. Sigamos por este camino hasta alcanzar la normalidad que todos queremos", concluyó el Intendente. < Prev Próximo >