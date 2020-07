Tweet Las concejales Ana Paula Sallaber y Mercedes García Duperou visitaron los estudios de Master FM 102.1 para contarnos dos proyectos presentados en el HCD sobre el pago de las becas y la actualización de la información que figura en la página web del municipio en Gobierno Abierto. Además pidieron por la creación de una área de Genero. Las concejales Ana Paula Sallaber y Mercedes García Duperou visitaron los estudios de Master FM 102.1 para contarnos dos proyectos presentados en el HCD sobre EL PAGO DE LAS BECAS "El presupuesto de Desarrollo Social incluye una partida para apoyo a estudiantes que se conocen como Préstamos de Honor, hay una ordenanza que regula esto que determina cuales son los requisitos para acceder a ese beneficio o suspender ese beneficio. Es para alumnos que estén cursando una carrera Universitaria o Terciaria lejos de su residencia" comenzó contando la Dra. Ana Paula Sallaber. "La ordenanza contempla que este beneficio se empieza a pagar en marzo y es por 8 meses consecutivos. Nunca se empieza a pagar en marzo porque por una cosa o la otra se atrasaba un poco la cuestión sobre todo porque los alumnos debían presentar al certificado de alumno regular y juntar alguna documentación que recien la podían solicitar en marzo pero cuando se pagaba se pagaba retractivo a marzo. Este año estamos en julio y todavía los beneficiarios no han accedido a ningún pago por este concepto. Preguntamos dos veces y las dos veces nos contestaron cosas diferentes; en la primera que se había atrasado porque los alumnos no habían podido presentar la documentación y en la segunda respuesta nos dicen que tenían que ver como quedaba el estado financiero de la municipalidad una vez que pase esta pandemia" agregó Sallaber. La concejal expresó "Nosotros no somos ajenos a lo que esta pasando, sabemos que en el país hay una crisis pero justamente en estas crisis es donde el estado debe estar presente. Hay alumnos que tienen que seguir costeando sus estudios, conectividad, fotocopias, cuadernillos etc. Hay alumnos que están en riesgo de perder el año por no contar con esos fondos. Por eso solicitamos al Ejecutivo que empiece a pagar las becas, obviamente que primero eleve la lista al Concejo y que allí se apruebe para poder pagarlas". ACTUALIZACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO Mercedes García Duperou cuenta "Presentamos un proyecto que busca que se actualicela página web del municipio en la parte de Gobierno Abierto donde hasta el jueves 16 estaban todos los datos del 2018, nómina de funcionarios de ese año y ya estamos en una nueva gestión con otros funcionarios. También allí se publica el ranking de proveedores. Esto surge como una inquietud a partir del analisís de la rendición de cuentas donde tuvimos acceso a toda la dicumentación y veíamos que esta dicumentación no estaba siendo pública y todos sabemos que esta rendición de cuentas de 2019 arrojó un deficit de 19 millones de pesos y por eso con más razón los datos debieran ser públicos porque no hubo un manejo responsable de los fondos de los rivadavienses y es necesario mostrar como se gasto y porque". RIVADAVIA EN LA CUARENTENA "Creo que en general los rivadavieneses hemos actuado con bastante responsabilidad" dice Sallaber consultada por el periodista Ricardo Novo sobre como se ha trabajado en la pandemia. "Los resultados están a la vista y han sido buenos, me parece que el tema de los horarios es un tema a conversar. Hay gente que se le hace muy pesado el tema del encierro y aquel que lo cumple estrictamente ve con malos ojos algunos permisos que se están dando" CREACIÓN DEL ÁREA DE GENERO Al respecto la concejal Mercedes García Duperou expresó "Es un proyecto que propone la creación en el municipio del área de Genero, con una psicologa social en cada una de las localidades como así también que haya políticas públicas sostenidas en el tiempo de manera permanente para la atención de las infancias y adolescencias buscando garantizar los derechos de los niños y adolescentes" Sallaber agrega "esta postura de las asistentes sociales en los pueblos es un reclamo que venimos haciendo desde que se inicio nuestro bloque. Siempre hemos pedido en todos lo presupuestos una partida para profesionales que estén de manera permanente en los pueblos, no que vayan una vez a la semana donde se le junten un montón de casos donde por falta de tiempo y de recursos no va a poder resolver. Esto es lo que reclamaban desde Fortín y nosotros apoyamos" CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS GERARQUICOS Las ediles dijeron que "en esta nueva gestión del Intendente Javier Reynoso se crearon tres nuevos puestos de funcionarios que son los más gerárquicos que son la Dirección Técnica General (Dr. Juan Pablo Sallaber), la Dirección Legal Tributaria (Dra. María Carmona) y la Jefatura de Comunicación Institucional (Lic. Stella Hillcoat). Estos son tres cargos nuevos que son los que tienen los sueldos más altos o sea que plata evidentemente hay porque si se crearon estos tres cargos hay fondos". Mercedes García agregó "No estamos cuestionando a las personas que ocupan estos cargos, esto lo quiero dejar claro porque después salen a decir lo que yo no dije. Las personas que ocupan estos cargos son profesionales, excelentes, excelentes personas pero desde nuestra perspectiva creemos que es más importante atender las cuestiones sociales, cuestiones de Genero por ejemplo que podrían ser cubiertas ya con el personal que se tiene, capacitándolos en la materia". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA