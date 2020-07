El predio de Cuero de Zorro vuelve a cerrar mañana de manera indefinida

Tweet Así lo comunicaron los concesionarios del predio en su cuenta de Facebook en las últimas horas. "No se puede mantener el pesquero solo con el ingreso de gente de Trenque Lauquen", indicaron más tarde. Así lo comunicaron los concesionarios del predio en su cuenta de Facebook en las últimas horas. "No se puede mantener el pesquero solo con el ingreso de gente de Trenque Lauquen", indicaron más tarde. "El próximo lunes cierra Cuero de Zorro Trenque Lauquen por tiempo indefinido", escribieron en su visitada cuenta de Facebook por cientos de amantes de la pesca deportiva. Enseguida la publicación se llenó de preguntas sobre el por qué de esta decisión y aunque la respuesta no llegó de manera oficial de inmediato todo hizo pensar que el hecho de que solo puedan ingresar al predio vecinos de Trenque Lauquen dificultaría mantener el lugar y "no salir perdiendo" como se dice en la jerga, sin dudas que sostener semejante espacio no es tarea fácil y barata. Luego con un video en vivo en la jornada de ayer, a través de Facebook, donde se mostraba el predio semi vacío indicaron "no se puede sostener abierto el pesquero con la gente del partido de Trenque Lauquen solamente, hoy sábado está abierto, esa es la realidad de por qué se decide cerrar a partir del lunes", manifestaron. Próximo >