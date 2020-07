Comienza este martes un ciclo de charlas para estudiantes secundarios

Tweet Tiene que ver con los jóvenes que enfrentan un nuevo desafío como lo es terminar la secundaria para comenzar a vivir la vida de estudiante universitario. Roberto Leguizamón referente en Rivadavia de Evolución Radical charló en Master FM 102.1 y nos contó de que se tratan Tiene que ver con los jóvenes que enfrentan un nuevo desafío como lo es terminar la secundaria para comenzar a vivir la vida de estudiante universitario. Roberto es estudiante de la carrera de Derecho en la UNLP en 2° año y referente del partido de Martín Loustou en nuestro distrito "Este es un partido interno dentro del radicalismo con Martín como referente nacional, estoy militando también en la facultad de La Plata y se nos ocurrió organizar estas charlas para darles una mano a los estudiantes y ayudarlos a elegir la carrera el día de mañana". "Con el tema de la pandemia los chicos no han podido realizar las charlas de orientación vocacional y no saben por ahi que elgir si van a estar en el nivel o no o si les va a gustar o no" cuenta Roberto en la charla con el periodista Ricardo Novo. "Estuve dialogando con los chicos de las promo 20, alguno me dijeron que ya sabían que iban a cursar pero otros me dijeron que no sabían todavía que era lo que iban a hacer. Logre conseguir 10 estudiantes y referentes de distintas facultades. Comentarles a los chicos que las charlas se van a realizar a través de la plataforma Zoom y en el Facebook de Evolución Radical e Instagram vamos a estar publicando de que forma se suman a estas charlas". "De las 17 facultades conseguimos 10 para que puedan asistir a las charlas. La idea es que les cuenten a los chicos como es la carrera, como es la vida universitaria, como la han pasado ellos a medida que transcurren los años de la carrera y demás" explica Roberto. El ciclo de charlas comienza el martes 21 de julio con la Facultad de Medicina y a cargo del rivadaviense Juan Pablo Vidal. Luego habrá charlas de Veterinaria, Derecho, Agronomía, Psicología, Ingeniería, Informática, Economía, Periodismo y Arquítectura. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >