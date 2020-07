Todo lo que tenés que saber sobre la capacitación en Poda Correctiva

Tweet El Jefe de la Guardia Ambiental Juan Pablo Tatoli visitó Master FM para contarnos de que se trata el nuevo sistema de capacitación para poda correctiva on line que se implementó este año. El Jefe de la Guardia Ambiental Juan Pablo Tatoli visitó Master FM para contarnos de que se trata el nuevo sistema de capacitación para poda correctiva on line que se implementó este año. "Vengo a contarles como se va a manejar la poda este año, por lo menos, después la próxima temporada veremos como lo vamos a manejar. Este año surgió este nuevo sistema, que es on line lo cual significa que van a poder intervenir en el arbolado urbano tanto particulares como aquellos profesionales que se dediquen a la poda. Si o si se van a tener que capacitar porque cuando recibamos la solicitud de poda nos va a saltar si ese vecino tiene o no el curso echo" cuenta Datoli "Esto esta pensado con el carácter de generar trabajo para las personas si bien ya hay gente que se dedica a esto buscamos capacitarlas y formarlas para que tengan un criterio más formado de lo que es la intervención en el arbolado. Esto también da la posiblidad de que aquellas personas que no cuenten con el dinero para contratar a alquien, hagan el curso y el trabajo lo realicen ellos mismos" agrega el Jefe de la GA. Tatoli explica que quienes hagan el curso deberán ver una vídeo donde esta el criterio de la poda correctiva. Por lo general siempre se busca que la planta busque altura y cezca hacía arriba. Por lo general lo que la planta tiene en altura también lo tiene en anclaje. Cuanto más alta es más robusta. La poda correctivas es sacar ersas ramas que molestan, que van hacía la calle, ramas que toquen techos porque cada rama que se saca se saca con un criterio". MÁS DATOS https://www.munirivadavia.gob.ar/?q=poda La capacitación consta de un video explicativo, un manual del INTA y el examen online para poder obtener la Licencia de Poda. Dicha autorización será enviada por los medios electrónicos suministrados, y sirve tanto para profesionales como para los vecinos que decidan podar por sus propios medios el arbolado del frente de sus casas. Este sistema es completamente online, y se accede desde la web de la MunicipalidadLa capacitación consta de un video explicativo, un manual del INTA y el examen online para poder obtener la Licencia de Poda. Dicha autorización será enviada por los medios electrónicos suministrados, y sirve tanto para profesionales como para los vecinos que decidan podar por sus propios medios el arbolado del frente de sus casas. Por otra parte, todo frentista que desee intervenir el arbolado de la vía publica (sea de manera particular o contratando un operario) deberá solicitar además el permiso de poda desde el mismo link. El equipo de Guardia Ambiental Municipal verificará la solicitud y emitirá el permiso correspondiente, según los datos brindados. Cabe aclarar que en ningún caso se otorgarán permisos privados para extracción o intervención en raíces, siendo estos trabajos únicamente realizados por personal municipal instruido. Podrá solicitarse esa tarea también desde el formulario. Recordamos además que la actividad de poda solo puede realizarse de lunes a sábados de 8 a 19 hs, respetando todas las medidas de prevención solicitadas: uso de Mascarilla Social Sanitaria, mantener la distancia social mínima, higienizarse las manos con alcohol en gel o al 70%, máximo de tres personas trabajando. Ante cualquier consulta sobre la capacitación o el proceso de solicitud, podes comunicarte al 02337-403967. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >