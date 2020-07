Coronavirus en la Argentina: confirmaron 40 muertes y 4.231 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Tweet En la previa del inicio de la nueva fase de la cuarentena en el país, la cantidad de infectados desde que comenzó la pandemia alcanzó los 126.755 y las víctimas fatales ascendieron a 2.260 En la previa del inicio de la nueva fase de la cuarentena en el país, la cantidad de infectados desde que comenzó la pandemia alcanzó los 126.755 y las víctimas fatales ascendieron a 2.260 El ministerio de Salud informó este domingo que en las últimas 24 horas hubo 4.231 casos de coronavirus y que fallecieron 40 personas. Con los últimos datos, la cantidad de contagios desde que comenzó la pandemia alcanzó los 126.755 y murieron 2.260 personas. Del total de esos casos, 1.095 (0,9%) son importados, 40.138 (31,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 63.648 (50,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 14 nuevas muertes. 8 hombres, cinco de 87, 78, 81, 93 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 83 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 83 años, residente en la provincia de Chaco; uno de 70 años, residente en la provincia de Corrientes; y 6 mujeres de 87, 89, 85, 70, 75 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires. Por la mañana la cartera que conduce Ginés González García había informado 26 nuevas muertes: 16 hombres, 4 de 54, 78, 85 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 de 64, 73, 74, 77, 82, 83, 86, 83, 89 y 91 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 91 años, residente en la provincia de Córdoba; uno de 74 años, residente en la provincia de Santa Fé; y 10 mujeres, 6 de 62, 66, 68, 77, 84 y 98 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 74, 91 y 85 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 73 años, residente en la provincia de Mendoza. Hasta el momento el total de altas es de 54.105 personas. Ayer fueron realizadas 9.485 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 541.238 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 11.927,6 muestras por millón de habitantes. En tanto, el número de casos descartados hasta ayer es de 326.866, por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico. De los contagios que se produjeron en las últimas 24 horas, 2.761 son de la provincia de Buenos Aires, 1.115 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 67 de Córdoba, 59 de Santa Cruz, 48 de Chaco, 41 de Mendoza, 33 de Neuquén, 23 de Santa Fe, 23 de Río Negro, 23 de Salta, 16 de Entre Ríos, 6 de Jujuy, 5 de Tierra de Fuego, 4 de La Rioja, 3 de Catamarca, 3 de Chubut y 1 de Santiago del Estero. Entre los datos que informó el ministerio de Salud se encuentra el nivel de ocupación de las camas de Terapia Intensiva. En el total del país se encuentran utilizadas el 54,6% de las camas, mientras que en el AMBA, donde está el foco del contagio, está ocupado el 65%. En total hay 842 personas internadas en el sector de cuidados intensivos. En una entrevista concedida a Infobae este fin de semana, el jefe de Gobierno porteño dijo que en “la ciudad los números acompañaban”. “Hace 25 días que tenemos los casos clavados entre 800 y 1000. A veces un poquito más arriba, otros más abajo. Eso no quita que no sea una situación de mucha tensión cada día cuando llega el parte” del ministerio de Salud. “Nosotros llegamos a la cuarentena estricta habiendo duplicado los contagios en dos semanas y media, a partir de la cuarentena estricta los casos vienen estabilizados. No es solo por la cuarentena estricta, yo le doy igual o más importancia a la profundización del plan DetectAR, al testeo focalizado y la búsqueda del virus casa por casa”, precisó Rodríguez Larreta. Además, anticipó que si tuviera que adelantar un escenario posible, diría que “en las próximas semanas en las estadísticas se deberían ver más casos porque estamos profundizando y yendo a buscar a las casas”. Y estacó que “haber estabilizado los casos en la ciudad es un buen panorama”. El plan gradual de seis etapas ideado por el Gobierno porteño para comenzar a flexibilizar la cuarentena entrará en vigencia mañana con la reapertura de comercios barriales no esenciales, el permiso para realizar ejercicio físico en espacios públicos abiertos en determinados horarios, y el retorno a la actividad de escribanos y personal administrativo de instituciones educativas. El organigrama prevé la reapertura de los comercios de cercanía y las galerías barriales, excluyendo los locales de indumentaria y calzado. Esos comercios atenderán clientes según su número de documento: DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar. Además, podrán volver al trabajo los administrativos de instituciones educativas y los escribanos, mientras que también podrán efectuarse streamings de música bajo estrictos protocolos. A partir del martes, los menores de edad estarán habilitados para salir a caminar más días, siempre acompañados por un mayor. Próximo >