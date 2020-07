El Círculo Médico de Trenque Lauquen vuelve a atender a tres obras sociales sindicales

Tweet Se trata de Osecac, UOM y Luz y Fuerza. Asimismo, el presidente de la entidad, Cristian Sánchez, informó que existe un conflicto mayor con IOMA aunque en los próximos días podría haber novedades. Se trata de Osecac, UOM y Luz y Fuerza. Asimismo, el presidente de la entidad, Cristian Sánchez, informó que existe un conflicto mayor con IOMA aunque en los próximos días podría haber novedades. Luego de que el Círculo Médico de Trenque Lauquen suspendiera la atención de varias obras sociales que no firmaron el nuevo convenio con la entidad marcándose no poder hacer frente al 25 por ciento de aumento estipulado en el mismo, se pudo saber que la entidad de los profesionales de la salud extendió una prórroga de atención hasta el 31 de agosto con Osecac, UOM y Luz y Fuerza. Así lo expresó Cristian Sánchez, presidente del CMTL. “Extendimos la prórroga hasta el 31 de agosto con Osecac, UOM y Luz y Fuerza. Con la obra social Ospecon todavía no arreglamos nada, con Uthgra tampoco y con la que sí estamos aún complicados es con IOMA. Pienso que en estos días vamos a tener novedades al respecto”, informó. Cabe recordar que hace algunas semanas, la comisión directiva de la entidad había prorrogado por un mes la vigencia del acuerdo, pero, tras vencerse el citado plazo y no obtener respuesta por parte de las mutuales, suspendió la atención a los afiliados a Osecac, Ospe, Luz y Fuerza y Fatfa. A ellas se sumaron Ospecon y Ospida que ya se encontraban suspendidas desde hace unas semanas por deudas con la entidad. Oportunamente, Sánchez había explicado: “con las obras sociales sindicales se terminaron los convenios a fines de mayo. Teníamos que firmar el nuevo acuerdo el 1º de junio, pero, por toda la situación generada por la pandemia y ante la negativa de las obras sociales de poder hacer frente a un aumento, se decidió prorrogar por 30 días la vigencia del convenio”. En este sentido, agregó: “Nos volvimos a juntar a fines de junio y las únicas que autorizaron el aumento, que es de un 25 por ciento, fueron TV Salud , Ospil y UOM”. A partir de ahora, habrá que esperar cómo continúa desarrollándose este conflicto con el resto de las obras sociales afectadas, sobre todo en lo que respecta a IOMA, de la cual habrá novedades en los próximos días. Vía: Diario Líder < Prev Próximo >