Analizan que los alumnos del último año del secundario hagan una articulación presencial en el primer trimestre de 2021

Tweet El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, le adelantó a A24.com que contempla la posibilidad de que los alumnos del último año del secundario hagan una adaptación presencial en el primer trimestre del 2021. El diálogo con las Universidades ya comenzó y se facilitaría la transición. La reorganización de los contenidos del ciclo 2020 alcanzaría hasta el ciclo lectivo 2022. El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, le adelantó a A24.com que contempla la posibilidad de que los alumnos del último año del secundario hagan una adaptación presencial en el primer trimestre del 2021. El diálogo con las Universidades ya comenzó y se facilitaría la transición. La reorganización de los contenidos del ciclo 2020 alcanzaría hasta el ciclo lectivo 2022. La pandemia no solo provocó cambios estructurales en la salud y la economía, sino que la educación se vio fuertemente afectada con la implementación repentina de las modalidades virtuales. Alumnos con pérdida de motivación, docentes desafiados por la nueva "normalidad" y padres preocupados por los aprendizajes son algunas de las problemáticas que dejó el sistema impuesto por la cuarentena. Una de las mayores preocupaciones de los padres de alumnos que transitan el último año del secundario es cómo terminará de desarrollarse este ciclo lectivo ante la incorporación posterior al mundo universitario o terciario. A24.com le consultó al ministro Nicolás Trotta quien adelantó la posibilidad de una reorganización presencial para el año próximo. El funcionario confirmo que se analiza "establecer un módulo presencial en el primer trimestre del 2021 ". Es decir, aquellos alumnos que estén cursando su último año del secundario en este 2020, deberán completar su ciclo lectivo en el primer trimestre del año próximo. De este modo, los contenidos básicos que no pudieron enseñarse en el 2020 se completarán durante ese periodo. En ese sentido, el Ministro aseguró que ya comenzó el diálogo con las universidades para su "colaboración en lo que es el cierre de ciclo". "Cada decisión va a ser con el diálogo de cada uno de los actores del sistema. Ya estamos definiendo el rol que van a tener las universidades en el caso de los estudiantes que estén terminando el secundario y se proyecten en el sistema universitario o el terciario, para que colaboren en lo que es el cierre del ciclo" detalló Trotta. "Nosotros cada decisión que tomemos vinculado al aspecto de la promoción tenemos que esperar los resultados de la Evaluación Pedagógica para tener en claro al momento de regreso a las escuelas que, por supuesto, vamos a tomar las medidas necesarias para priorizar el cierre como corresponde del ciclo y nivel secundario" agregó Trotta. Además, el Ministro explicó que es muy pronto para confirmar a qué jurisdicciones le correspondería esta adaptación presencial para el 2021. La Evaluación Pedagógica es una herramienta que se llevó a cabo durante las primeras etapas de la cuarentena para conocer el impacto de las medidas de educación a distancia que se fueron llevando a cabo desde Educación. La responsable de este estudio es la Dra. en Educación, Gabriela Diker, Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio nacional. Diker aclaró que no es correcto hablar de "promoción automática" cuando se habla del cierre del ciclo lectivo: "Eso significaría que se promociona al nivel o grado educativo subsiguiente sin haber acreditado de ninguna manera ningún aprendizaje correspondiente al año anterior". Las palabras de Diker responden otra de las preocupaciones de los padres: ¿Van a pasar de grado directamente? La respuesta no es sencilla. No sería correcto afirmarlo de ese modo, pero la pandemia está haciendo imposible uno de los puntos básicos del aprendizaje, no solo su transmisión, sino también el poder acreditar esos aprendizajes. "Esos aprendizajes van a ser retomados o rearticulados en el año subsiguiente. De modo que no hay nada automático en el sentido que no se dan por perdido los aprendizajes sino que se están reorganizando para que puedan recuperarse en el marco del ciclo escolar que cada estudiante está cursando" explicó Diker. En ese sentido, Trotta confirmó la necesidad de una adecuación de esos contenidos que no pudieron ser abordados de manera presencial en este 2020: "Vamos a tener que adaptar el año próximo y, de ser necesario, en el 2022, un esquema de reorganización para empezar a trabajar con la mirada pedagógica frente al desafío que nos impone la pandemia". "Nosotros tenemos la responsabilidad de promover en todo momento la continuidad educativa de nuestros estudiantes y también tenemos la responsabilidad de llevarles certeza a estudiantes y familias en un momento caracterizado por la incertidumbre" enfatizó Trotta. Por Ignacio Bottaro Próximo >