Cómo es plan que integrarán los municipios para prevenir la violencia de género

Tweet El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó de un acto junto a la ministra de la Mujer, Estela Díaz, en donde se presentó el programa “Comunidades Sin Violencias”. Los principales objetivos del programa y la participación de los municipios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó de un acto junto a la ministra de la Mujer, Estela Díaz, en donde se presentó el programa “Comunidades Sin Violencias”. Los principales objetivos del programa y la participación de los municipios. El programa “Comunidades sin Violencia” que presentó este mediodía el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de la Mujer, Estela Díaz, busca desplegar un plan de prevención y acción contra la violencia de género, desde los propios municipios. “El Estado tiene que poner todo su esfuerzo toda su inteligencia para que esta respuesta se dé de forma oportuna y en el lugar donde ocurrió el hecho”, explicó la ministra de la Mujer. El principal objetivo del programa es “fortalecer la gestión municipal contra la violencia de género”, no tanto como una tercerización del gobierno bonaerense, sino como una forma de que se pueda prevenir y accionar lo más rápido y mejor posible, en el lugar donde ocurre la denuncia. Para eso, la ministra Estela Díaz detalló de las tres líneas de trabajo que tendrá el programa para los 135 municipios de la provincia. En primer lugar, el programa apuntará a un fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención de las violencias por razones de género. Por otro lado, se planteará la necesidad de un equipamiento y funcionalización de Hogares de Protección Integral que integren la Red de Hogares provincial y Casas abiertas de cada municipio. Por último, el plan tendrá como objetivo la construcción de una línea específica para el acceso al trabajo destinada a mujeres y LGTBI+, en articulación con las escuelas de formación en oficios y el desarrollo de emprendimientos cooperativos y espacios de asociatividad. El programa tendrá un fondo especial de 500 millones de pesos y según la ministra, la idea es que en junio de 2021, “los 135 municipios estén integrados en este proyecto”. Por su parte, Kicillof sostuvo que “este programa es una forma de darle despliegue territorial a las políticas provinciales de nuestro ministerio de las Mujeres, para que tomen forma en cada uno de los municipios”, y agregó: “Hace falta que absolutamente todas las políticas que lleva adelante el Estado provincial, incorporen una perspectiva y una mirada de género, en todas las áreas, en lo productivo, lo cultural, lo turístico, en la seguridad, la salud y la educación”. El gobernador insistió con la idea de que la pandemia “mostró lo mejor y también lo peor” y por eso mismo, consideró que Comunidades sin Violencias intenta ser el primer programa integral de la provincia de Buenos Aires, para dar respuesta contra la violencia de género y los femicidios, que crecieron en número durante la cuarentena. Para terminar, Kicillof pareció responderle a Mauricio Macri y otros dirigentes del PRO que durante las últimas semanas apuntaron contra el gobierno nacional y le criticaron sus medidas de aislamiento social. “Este aislamiento es la mejor expresión de la libertad. Que libertad podemos tener si el Estado no acompaña, si no asiste, si la sociedad organizada no da una respuesta”, se preguntó el mandatario. “Qué vamos a mandar a todo el mundo que vaya a leer por internet cómo aislarse. Yo veo ahí, con un Estado presente, una expresión de la libertad. Dejar que cada uno haga lo que quiera, es injusto. Porque algunos tienen más posibilidades y otros no”, enfatizó. Próximo >