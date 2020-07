Copa Libertadores: conocé el nuevo fixture para los equipos argentinos

Tweet La Conmebol definió días y horarios de los partidos de cara a la reanudación de la fase de grupos en medio de la pandemia de coronavirus, prevista para el 15 de septiembre.Polémica en puerta por los entrenamientos. La Conmebol definió días y horarios de los partidos de cara a la reanudación de la fase de grupos en medio de la pandemia de coronavirus, prevista para el 15 de septiembre.Polémica en puerta por los entrenamientos. La Conmebol no anduvo con rodeos y sorprendió a los dirigentes argentinos ya que anunció oficialmente cuales serán los días y horarios para el inicio y no hubo contemplaciones para los equipos argentinos que, en principio, podrán postergar apenas unas horas sus debuts en la Copa Libertadores Por lo pronto y según oficializó la Confederación Sudamericana River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, volverán al ruedo el 17 de septiembre, aunque todavía no haya certezas en nuestro país de cuándo volverán a entrenarse los clubes, aunque mañana puede haber novedades después de que el presidente de Defensa y Justicia, Miguel Ángel Lemme anticipe en Cielosports la reunión prevista para mañana entre dirigentes y el médico infectólogo Pedro Cahn, para revisar el protocolo realizado por la pandemia de coronavirus ¿Cómo y cuando debutan los argentinos? En Avellaneda, la Academia endesde las 17 a Nacional. Desde las 19, a su vez, el Halcón recibirá en Florencio Varela a Delfín y el Millonario visitará a San Pablo en el Morumbí. El Xeneize, por su parte, viajará a Asunción para chocar con Libertad a partir de las 21, en sede a confirmar, y el Matador hará lo propio desde las 23 en la misma ciudad contra Guaraní. ¡A agendar!



Así se jugará la fecha 3 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/bCuXo0b9Iw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 20, 2020 Racing Jueves 17/9 - 17.00 (L) NACIONAL Miércoles 23/9 - 21.30 (V) ALIANZA LIMA Miércoles 30/9 - 19.15 (V) NACIONAL Miércoles 21/10 - 19.15 (L) ESTUDIANTES DE MÉRIDA Defensa y Justicia Jueves 17/9 - 19.00 (L) DELFÍN Miércoles 23/9 - 19.15 (L) OLIMPIA Jueves 1º/10 - 23.00 (V) DELFÍN Martes 20/10 - 19.15 (V) SANTOS Tigre Jueves 17/9 - 23.00 (V) TIGRE Martes 22/9 - 19.15 (L) BOLÍVAR Jueves 1º/10 - 21.00 (L) GUARANÍ Miércoles 21/10 - 21.30 (V) PALMEIRAS River Jueves 17/9 - 19.00 (V) SAN PABLO Martes 22/9 - 21.30 (V) BINACIONAL Miércoles 30/9 - 21.30 (L) SAN PABLO Martes 20/10 - 21.30 (L) LIGA DE QUITO Boca Jueves 17/9 - 21.00 (V) LIBERTAD Jueves 24/9 - 21.00 (V) DIM Martes 29/9 - 21.30 (L) LIBERTAD Jueves 22/10 - 21.30 (L) BOCA