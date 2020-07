Trotta confirmó que ningún estudiante

Tweet El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la vuelta a clase en todo el país y particularmente en las provincias en las que hay niveles bajos o nula circulación de coronavirus. Al mismo tiempo, aseguró que apuntarán a que ningún estudiante pierda el año. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la vuelta a clase en todo el país y particularmente en las provincias en las que hay niveles bajos o nula circulación de coronavirus. Al mismo tiempo, aseguró que apuntarán a que ningún estudiante pierda el año. En declaraciones, sostuvo que "esta pandemia ha significado aprendizajes. Podemos empezar a proyectar un regreso seguro a las aulas. Vamos a mostrar que es posible para multiplicarlo a lugares donde la realidad epidemiológica lo permita”. En ese sentido, dijo que las clases volverán en “nueve provincias que están en niveles muy bajos de circulación o nula” y que "van a volver primero en pequeñas localidades, no en toda la provincia”. “La escuela va a ser una escuela distinta a la de marzo. Es ahí donde estas nueve provincias están ultimando los detalles con colaboración del Gobierno Nacional”, expresó y añadió que "podemos empezar a proyectar un regreso seguro a las aulas. Va a ser algo importante para toda la Argentina”. Asimismo, habló sobre la posibilidad de que aquellos alumnos de localidades que no podrán volver a las clases puedan perder el año escolar y señaló que “no se va a perder el año” pese a que no aprenden lo mismo “con el maestro que en el hogar”. “El año no se pierde. Por supuesto, no se aprende lo mismo en el hogar que en las aulas. Vamos a tener que reorganizar este ciclo con el 2021 y hasta es posible que con el 2022”, consideró. Más adelante, Trotta afirmó que "el gran desafío es la reorganización de nuestra escuela. También estamos buscando los consensos para ver como reorganizamos toda la escuela secundaria para hacerla más atractiva para los adolescentes”. < Prev Próximo >