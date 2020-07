Desde el Gobierno Bonaerense se refirieron a la presencia de pumas y jabalíes

Tweet En los últimos días, se sucedieron varios avistamientos de pumas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Tranquera informó sobre casos en las localidades de Henderson, Tandil y Recalde. Incluso en esta última, que se encuentra dentro del partido de Olavarría, el productor Francisco Quiroga del campo 15 de Enero le contó a este medio que una pareja de pumas con un par de crías le mataron al menos 10 ovejas. En los últimos días, se sucedieron varios avistamientos de pumas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Tranquera informó sobre casos en las localidades de Henderson, Tandil y Recalde. Incluso en esta última, que se encuentra dentro del partido de Olavarría, el productor Francisco Quiroga del campo 15 de Enero le contó a este medio que una pareja de pumas con un par de crías le mataron al menos 10 ovejas. La Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del Ministerio bonaerense de Desarrollo Agrario, Viviana Di Marzio, le aseguró a Tranquera que estas situaciones no son nuevas y que el número de avistamientos de estos ejemplares continúa en niveles similares al de otros años. “No hay un aumento exponencial de avistamientos de pumas que permita, en este caso al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), con el que realizamos tareas en conjunto, evaluar controles poblacionales de esta especie”, afirmó. Di Marzio, quien tiene 5 direcciones bajo su órbita entre las que se encuentra la de Flora y Fauna a cargo de Mónica Rodríguez, remarcó que los pumas están considerados dentro de las especies autóctonas en el territorio bonaerense. Por lo tanto, su caza está prohibida por el Código Rural y se les impondrán multas a quienes violen la norma. “No sucede lo mismo con las consideradas especies exóticas en la provincia, como pueden ser las liebres”, indicó. La funcionaria comentó que organizan encuentros por medio de la plataforma Zoom con municipios y productores, el próximo será en la localidad 30 de Agosto, para intercambiar información y analizar las complejidades que se dan en torno a la especie. Además en esas reuniones brindan recomendaciones de cómo actuar ante la aparición de estos felinos y concientizan a los productores sobre la importancia que para la naturaleza tiene la preservación de los mismos. link: https://www.gba.gob.ar/desarroll%E2%80%A6/direccion_de_flora_y_fauna.“Al recibir el llamado de un productor, le preguntamos dónde y cuantas veces vio a los pumas. En primera instancia, le damos recaudos técnicos para poder alejarlos, como colocar iluminaciones en los lugares que frecuentan para así ahuyentarlos, cercar el ganado de determinada manera, y alejar a los animales enfermos. Siempre es importante mantener sano al ganado, porque de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa e incentivan a los pumas a tener una actitud de caza. También recomendamos contar con perros pastores que avisen ante una situación anómala. Por otro lado, hay personas que han podido adoptar a pumas como mascotas, aunque parezca increíble”, detalló Di Marzio. En ese sentido remarcó que el área de Flora y Fauna, como toda actividad vinculada al agro, continúa funcionando normalmente y que ante la aparición de estos ejemplares deben escribir al mail dflorayfauna@mda.gba.gob.ar. O bien, comunicarse a cualquiera de los números telefónicos que se detallan en el siguiente Flora y Fauna además articula con cada municipio y, de acuerdo a los resultados obtenidos, se decide si es necesario que personal técnico vaya al lugar para hacer recorridas. En caso que se deba llegar a la instancia de tener que capturar a los animales salvajes, se toman los recaudos necesarios, porque no pueden ser lastimados al tratarse de fauna protegida. Para eso, se utilizan métodos de captura que no sean dañinos, como cebos para atraparlos en una jaula. Di Marzio aclaró que, salvo en casos extremos, no se captura a estos ejemplares para tenerlos en lugares de confinamiento como un zoológico, ya que se trata de animales silvestres. Sino que se intenta que retornen a su habitad natural, tomando los recaudos necesarios para que no regresen al lugar donde se los ha encontrado. Si bien generalmente no se registran casos de ataques a personas, desde el Ministerio también dan recomendaciones de cómo deben actuar los productores para proteger su integridad física en caso de toparse con un puma. “Hay que alejarse lentamente, no hay que huir raudamente porque el puma puede atacar al confundirse con una presa. Tampoco hay que encogerse. Es decir, no debe transmitirse miedo”, explicó Di Marzio. Pero no son los pumas los únicos que les generan dolores de cabeza a los productores bonaerenses. Tranquera publicó que, al igual que ocurrió en otras provincias, se visualizaron varios jabalíes, que destruyen superficies sembradas y además son transmisores de enfermedades. Sin embargo, según le dijo Di Marzio a Tranquera, esta especie es considerada “exótica e invasora” en la provincia de Buenos Aires, además de haber sido declarada una plaga. Por eso, la manera de abordar esta problemática es diferente a la que se aplica con los pumas. De hecho, resaltó que están trabajando con diversos municipios para contenerlos. Incluso, se habilita la caza cuando hay algún requerimiento por parte de los municipios. Si bien los jabalíes hoy representan el principal problema, también se han detectado ciervos, considerados especie exótica, causando algún que otro inconveniente pero en menor magnitud. Fuente: Tranquera Próximo >