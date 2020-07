Innovador: un hospital creó un protocolo de acompañamiento a pacientes de Covid-19

Tweet Con la intención de alivianar el impacto del aislamiento en los enfermos de coronavirus que permanecen internados en centros de salud, el Hospital Rossi de La Plata ideó un protocolo específico de cuidados paliativos que permite a la familia ser un sostén anímico durante el proceso de internación. Con la intención de alivianar el impacto del aislamiento en los enfermos de coronavirus que permanecen internados en centros de salud, el Hospital Rossi de La Plata ideó un protocolo específico de cuidados paliativos que permite a la familia ser un sostén anímico durante el proceso de internación. Uno de los grandes males de la pandemia del coronavirus, además de contagiarse la enfermedad, es transitar el proceso de sanación de la misma. Ya sea en el hogar o en un centro de salud, el aislamiento es muy difícil de atravesar. Por este motivo, el Hospital Rossi de La Plata ideó un protocolo específico de acompañamiento. De esta manera, se buscan aliviar el impacto de la soledad que sufren estos pacientes durante la internación y se instruye a los acompañantes en todo momento para evitar el contagio. A través de un protocolo específico de cuidados paliativos, se permite que un familiar pueda ser el sostén anímico durante la internación. Cabe señalar que se trata del primer hospital de la Provincia de Buenos Aires en crear un servicio de Cuidados Paliativos, en diciembre de 2001. Desde 2003, la médica Cecilia Jaschek, actual directora ejecutiva del establecimiento, trabajó en esa unidad pionera en este tipo de cuidados dirigida a personas con enfermedades incurables y avanzadas. El servicio está constituido por un equipo de salud interdisciplinario que brinda asistencia domiciliaria y en el hospital tanto al paciente como a todo el grupo familiar. Además, lo que caracteriza a esta especialidad es que contempla las dimensiones físicas, psíquicas, espirituales y sociales del ser humano. En el marco de la pandemia, los pacientes más graves de coronavirus permanecen días aislados, muchos de ellos intubados en terapia intensiva solo a cargo de personal sanitario. Los enfermos de COVID-19 no pueden recibir visitas y en la mayoría de los casos sus familiares, por ser contacto estrecho, cumplen aislamiento en sus casas y reciben los partes médicos por teléfono. “A partir de la experiencia y el conocimiento del equipo de paliativos empezamos a pensar que la enfermedad y la muerte por COVID-19 es muy solitaria, y que eso impacta tremendamente en el paciente y en el proceso de duelo de toda la familia”, explicó Jaschek. Como parte de ese protocolo "el equipo de salud entrena con tutoriales a cada familiar que va a acompañar para que sepa cómo colocarse y quitarse el equipo de protección personal sin riesgo de contagio". Agregó que, si bien no es posible abrazar ni besar al paciente con COVID-19, “hablar sí se puede y la palabra es clave para llenar de afecto a la persona durante el tránsito de la enfermedad y en los momentos finales". Hasta ahora pudieron implementar este protocolo en dos casos. Los familiares ya entrenados recibieron, también por escrito, un instructivo de cómo proceder dentro de la sala de internación y del hospital. “El familiar puede permanecer el tiempo que quiera bajo las normas que indica el protocolo pero, por prevención, si decide volver a su casa debe permanecer allí durante 14 días en aislamiento preventivo, no obstante, puede reemplazarlo otro familiar bajo las mismas condiciones”, precisó Jaschek. Para la especialista, después de cuatro meses desde el inicio de la pandemia, se hace necesario “repensar estas cuestiones y evitar que tanto la internación como el final de la vida sea un proceso solitario y desolador tanto para el paciente como para los familiares”. Con la idea de humanizar todo lo posible la atención, en el Rossi también implementan un sistema de llamados telefónicos diarios para dar el parte a los familiares y un dispositivo de asistencia en salud mental tanto para el enfermo como para los seres queridos que lo necesiten. “El protocolo está escrito con todo detalle y a disposición de todos los equipos de salud que quieran implementarlo para, finalmente, brindar una atención que contemple, además de los cuidados físicos, aspectos tan importantes para el paciente y sus seres queridos como la salud mental y espiritual”, sentenció Jaschek. Próximo >