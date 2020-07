La municipalidad de Rivadavia presentó un innovador programa para estudiantes terciarios y universitarios

Tweet Ante la emergencia sanitaria y la imposibilidad de otorgar los Préstamos de Honor, desde la Secretaría de Gobierno se decidió crear un nuevo programa de ayuda estudiantil, que potencia el desarrollo profesional de los jóvenes y le brinda al Municipio una innovadora fuente de modernización y crecimiento. Ante la emergencia sanitaria y la imposibilidad de otorgar los Préstamos de Honor, desde la Secretaría de Gobierno se decidió crear un nuevo programa de ayuda estudiantil, que potencia el desarrollo profesional de los jóvenes y le brinda al Municipio una innovadora fuente de modernización y crecimiento. Rivadavia Oportunidad 2020 es una iniciativa que busca motivar y favorecer el crecimiento profesional en aquellos jóvenes estudiantes rivadavienses que desean estudiar y superarse, y cuya situación económica y social hoy dificulta su trayectoria educativa. El programa tiene como objetivo también que aquellos futuros estudiantes beneficiarios puedan obtener experiencia en su área de especialización a partir del diseño un proyecto y/o la realización de una práctica pre-profesional en la Municipalidad. ¿A quiénes está destinado el programa? Es para los alumnos de nivel terciario o universitario con domicilio real durante los últimos cinco años en el partido de Rivadavia, que reúnan los requisitos académicos y que presenten dificultad económica para afrontar los gastos derivados de sus estudios. ¿Qué monto percibirán? Los estudiantes universitarios que cumplan los requisitos del programa recibirán 15.000 pesos como monto inicial y cinco cuotas mensuales y consecutivas de 7.500 cada una desde agosto a noviembre. Los montos percibidos por aquellos beneficiarios del Programa PRO.GRE.SAR. que apliquen a este serán deducidos del monto inicial. Los estudiantes de carreras terciarias percibirán el cincuenta por ciento (50%) del monto establecido para estudiantes universitarios. ¿Qué deben hacer los que accedan al programa? Los alumnos que resulten beneficiarios de la ayuda estudiantil deberán diseñar por escrito un proyecto relacionado con su carrera que contribuya al desarrollo de Rivadavia, o cumplir con una práctica pre-profesional en un área del municipio afín a su carrera. ¿Qué requisitos hay que cumplimentar para participar? Tener domicilio real durante los últimos cinco (5) años en el partido de Rivadavia. Los inscriptos deben ser estudiantes que se encuentren cursando carreras universitarias y/o terciarias. Los estudiantes del primer (1°) año de la carrera elegida, deberán acreditar el cien por ciento (100%) de las materias aprobadas en el nivel secundario con un promedio no menor a 7 (siete) puntos. Los estudiantes que se encuentren en años superiores de la carrera elegida, deberán acreditar tener aprobadas el setenta y cinco por ciento (75%) de las materias en caso de carreras terciarias y el cincuenta por ciento (50%) en universitarias, según el plan de estudios propuesto para la carrera elegida según el año de inicio de la misma. No haber finalizado ninguna carrera terciaria y/o universitaria. Los beneficiarios no deberán ser beneficiarios de ningún otro tipo de becas, préstamos o subsidios, cualquiera fuere su origen, excepto los beneficiarios del PRO.GRE.SAR. a quienes se le abonará solamente el monto diferencial hasta llegar a lo estipulado por la ayuda “RIVADAVIA OPORTUNIDAD 2020”. Queda el Poder Ejecutivo facultado ante la comprobación de otro beneficio para dar de baja la ayuda estudiantil en forma directa, informando a la familia del beneficiario. El beneficiario deberá diseñar por escrito un proyecto relacionado con su carrera y/o cumplir con una práctica pre-profesionalizante en un área del municipio afín a su carrera. ¿Qué documentación hay que presentar? Planillas de solicitud de ayuda estudiantil (Anexos I, II y III) en donde conste con carácter de declaración jurada datos personales y académicos del aspirante, datos del grupo familiar y declaración jurada de ingresos. Acreditación de recursos económicos mediante Declaración Jurada de los padres, tutores o del alumno, según correspondiera, de ingresos mensuales y bienes que posean, fotocopia autenticada de recibos de sueldos y/o requisitos legales exigibles a los trabajadores autónomos. Fotocopia de anverso y reverso del D.N.I. donde conste datos personales, domicilio y cambios de domicilio del interesado. Para aquellos estudiantes que cursen el primer año (1º) de la carrera elegida: Fotocopia autenticada del certificado analítico (de donde se desprende el promedio obtenido) y fotocopia del título obtenido o certificado del título en trámite. Constancia de inscripción de la carrera terciaria o universitaria a cursar o certificado de alumno regular. Para aquellos estudiantes que se encuentren cursando la carrera universitaria y/o terciaria: Certificado analítico de la carrera universitaria y/o terciaria en curso. Certificado de alumno regular actualizado. Plan de estudio y/o programa de la carrera elegida, de donde se desprenda cantidad de asignaturas de la carrera a cursar y modalidad de la misma. https://www.munirivadavia.gob.ar/?q=oportunidad-rivadavia-2020. Conocé más sobre los requisitos de este programa en nuestra web